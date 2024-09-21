Турист сорвался с крутой скалы и случайно снял все на камеру: видео

В этой драматической ситуации мужчина отделался легкими травмами.
В Китае 42-летний турист случайно снял свое падение со скалы в провинции Аньхой. Видео этого инцидента, в результате которого китаец чудом остался в живых, стало вирусным в соцсетях.
Об этом сообщает CNN.
Как видно на опубликованных кадрах, на скользкой после дождя поверхности мужчина поскользнулся и стал падать крутым склоном. Происходящее зафиксировала 360-градусная камера, которую турист взял с собой в поход и случайно включил.
Видео, опубликованное на китайской платформе Douyin, быстро стало вирусным. Его просмотрели более 280 тысяч пользователей, а поделились им более 445 тысяч раз. Комментаторы выражают шок от увиденного и отмечают, что мужчине невероятно посчастливилось остаться в живых.
“Я остался практически невредимым. Лишь небольшая царапина на левой руке и небольшой порез на бедре. В остальном со мной все было хорошо”, — рассказал потом мужчина CNN.
Он признался, что этот инцидент заставил его еще больше ценить жизнь, но не внушил страх.
“Жизнь на самом деле коротка, поэтому нужно ценить каждый день. Я не позволю этому инциденту остановить меня. По крайней мере, это еще больше побуждает меня исследовать мир", — сказал китаец.
Напомним, ранее турист в Бразилии пробрался на "один из самых опасных островов в мире", который строго запрещен для посещения из-за высокой концентрации ядовитых змей.
Читайте также: