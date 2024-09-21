Турист сорвался с крутой скалы и случайно снял все на камеру: видео

В Китае 42-летний турист случайно снял свое падение со скалы в провинции Аньхой. Видео этого инцидента, в результате которого китаец чудом остался в живых, стало вирусным в соцсетях.

Об этом сообщает CNN.

Как видно на опубликованных кадрах, на скользкой после дождя поверхности мужчина поскользнулся и стал падать крутым склоном. Происходящее зафиксировала 360-градусная камера, которую турист взял с собой в поход и случайно включил.

Также читайте Единственная на планете кипящая река: исследователь ошеломил, приготовив в воде лапшу (видео) Падение туриста остановило растущее на склоне дерево. Несмотря на драматичность ситуации, он отделался лишь легкими травмами. Видео, опубликованное на китайской платформе Douyin, быстро стало вирусным. Его просмотрели более 280 тысяч пользователей, а поделились им более 445 тысяч раз. Комментаторы выражают шок от увиденного и отмечают, что мужчине невероятно посчастливилось остаться в живых.

“Я остался практически невредимым. Лишь небольшая царапина на левой руке и небольшой порез на бедре. В остальном со мной все было хорошо”, — рассказал потом мужчина CNN.

Он признался, что этот инцидент заставил его еще больше ценить жизнь, но не внушил страх.

“Жизнь на самом деле коротка, поэтому нужно ценить каждый день. Я не позволю этому инциденту остановить меня. По крайней мере, это еще больше побуждает меня исследовать мир", — сказал китаец.

Напомним, ранее турист в Бразилии пробрался на "один из самых опасных островов в мире", который строго запрещен для посещения из-за высокой концентрации ядовитых змей.

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