Турист спрыгнул с круизного лайнера, чтобы не платить долг за азартные игры

Круизный лайнер

Реклама

Пассажир круизного лайнера компании Royal Caribbean прыгнул за борт, пытаясь избежать уплаты игорного долга в размере 16 000 долларов США.

Об этом сообщает CBS.

Джей Ксандер Омар Гонсалес Диас был арестован 7 сентября после того, как он прыгнул с борта лайнера Rhapsody of the Seas компании Royal Caribbean, когда тот пришвартовался в Пуэрто-Рико.

Реклама

Власти утверждают, что он поднялся на борт корабля 31 августа и прыгнул за борт, когда тот подходил к конечной остановке в Сан-Хуане.

После того, как он прыгнул в океан, его подобрали два человека на водных мотоциклах и привезли на берег, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На берегу сотрудники таможенной и пограничной службы нашли у него 14 600 долларов США наличными, а также два телефона и пять удостоверяющих личность документов.

По словам федеральных прокуроров, Гонсалес Диас спрыгнул с круизного лайнера во избежание уплаты штрафа в размере $16 000, который он проиграл в азартные игры.

Реклама

В уголовной жалобе специального агента Департамента расследований национальной безопасности Габриэля Сантьяго продолжалось утверждение, что долг Гонсалеса «почти исключительно связан с расходами на казино и азартные игры».

Компания также сообщила следователям, что он якобы зарегистрировался под именем Джереми Диаз, и что он задолжал круизной компании $16 710,24.

Когда его попросили объяснить, почему он спрыгнул с корабля, в жалобе утверждается, что он сказал следователям на испанском языке, что «не хотел сообщать об имеющейся у него валюте, потому что думал, что его обложат пошлиной за ввоз валюты».

Согласно судебным материалам, он также якобы сказал агентам Следственного управления внутренней безопасности, когда его попросили назвать свое полное имя: «Если бы вы, ребята, хорошо выполняли свою работу, вы бы это знали».

Реклама

С тех пор он обвиняется в том, что он не сообщил о перевозке денежных инструментов на сумму более 10 000 долларов из-за пределов США.

В случае признания вины Гонсалесу Диасу потенциально грозит штраф в размере до 25 000 долларов США, максимальный срок заключения до пяти лет или и то, и другое.

Напомним, раскрыт секрет животных с полотенец в отелях. Туристы чувствуют себя обманутыми.