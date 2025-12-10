ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Турист увидел более 140 стран, но каждый год возвращается в одно место — что известно

Путешественник, посетивший 140 стран, признался, что имеет особое место, куда возвращается ежегодно. Его выбор — Испания и город, который захватил мужчину.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Испания

Испания / © Associated Press

Путешественник, который объехал более 140 стран, признает: есть только одно государство, куда его ежегодно тянет снова — Испания. Крис Д. Браун уже 15 лет подряд возвращается сюда за любимой кухней, богатой историей, яркими фестивалями и атмосферой, которую, по его словам, трудно найти где-либо в мире.

Об этом турист рассказал в публикации для Business Insider.

Больше всего путешественника поражает Севилья — город, где, по его словам, невозможно не влюбиться в сочетание людей, уличного искусства и исторической архитектуры. Неудивительно, что Севилью сейчас признают одним из лучших городов для жизни в Испании.

Еще одна причина его ежегодных путешествий — испанская кухня. Браун особенно выделяет пинчосы из Страны Басков, среди которых его любимые — хильды: маленькие шпажки из оливок, анчоусов и перца. Он также советует попробовать перец Падрон и пиво Alhambra 1925.

Однако гастрономия — лишь часть того, что привлекает его снова и снова. Испания, по словам путешественника, — это страна, где культура и искусство ощущаются на каждом шагу. Среди мест, которые произвели на него наибольшее впечатление, — Альгамбра в Гранаде и ее знаменитый Патио Львов.

Браун подчеркивает, что не менее интересны и другие культурные центры страны. Барселона предлагает Саграду Фамилию, парк Гуэль и музей Пикассо, а Мадрид — музей Прадо, Королевский дворец и десятки других галерей.

Еще одна причина возвращаться — фестивали. Любимым Браун называет Конскую ярмарку в Херес-де-ла-Фронтера, где сочетаются традиционные танцы, конные шоу и праздничная кухня. Не менее впечатляет его и Лас-Фальяс в Валенсии, когда сотни фигур из шпона и папье-маше сжигают в финале праздника.

По словам путешественника, Испания также отличается удобным транспортом: Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья имеют развитые сети метро, автобусов и междугородних поездов, а путешествия по стране — максимально простые и комфортные.

Браун признается: несмотря на десятки путешествий по Испании, он каждый раз находит что-то новое и уже ждет следующей поездки. Особенно — на завершение строительства Саграда Фамилия, которое должны завершить в следующем году после 140 лет работ.

Напомним, швейцарская туристка Джесс Мелу получила неожиданный «сюрприз» во время съемки видео для соцсетей на фоне культового водопада Виктория со стороны Замбии.

