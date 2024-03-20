Турист вернулся домой из отпуска и получил письмо о своей смерти

Мужчина вернулся домой в Канаду из длительного отпуска в Коста-Рике и узнал, что правительство объявило его мертвым.

Об этом пишет CTV News.

Ник Фатурос, которому 34 года, сказал, что испытал шок всей жизни, когда открыл свою почту и узнал, что юридически он мертв. Министерство юстиции пыталось взыскать штраф за превышение скорости, используя наследство Ника как залог.

Об обжалованном штрафе за превышение скорости, выписанном в 2022 году, забыли, когда Ник отправился в длительное путешествие, но когда он вернулся почти через два года, то обнаружил, что его объявили мертвым в его отсутствие.

"Я смеялся. Я сказал: "Ого, это новость для меня", — вспомнил мужчина.

Он "совсем забыл" о штрафе за неправильную парковку, а когда вернулся, то получил это письмо. Хотя его мать знала, что он жив и здоров, Ник набросился на правительство, приславшее документы о его смерти, и сказал, что "очень трудно" связаться с ними, чтобы доказать, что он все еще жив.

Он добавил: "Если бы она открыла это, а я, не дай Бог, поехал в путешествие, она бы спросила: "Что происходит?". К ней очень тяжело дозвониться". Его адвокат, Уильям Корбатли, добавил: "Иногда случаются такие ошибки, но это очень, очень редко. Это повлияет не только на этот штраф, это повлияет на все его наследие и все остальное".

С тех пор Ник пытается доказать, что он не умер, и говорит, что это ошибка.

Представитель министерства подтвердил, что "человеческая ошибка" сыграла определенную роль во внезапной смерти Ника, а также извинился за причиненные страдания: "Взыскатель штрафов ошибочно использовал шаблон письма, используемого для переписки с наследниками, а не тот, который обычно используется для общения с ответчиком. Мы извиняемся за эту ситуацию. С гражданином будет проведена соответствующая дальнейшая работа".

Напомним, мужчина был юридически мертв в течение четырех лет. Он рассказал, как это повлияло на его жизнь.

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