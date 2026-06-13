Турист выжил после семи дней дрейфа в море: питался крабами и страдал от галлюцинаций

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39-летний турист из Китая чудом выжил после того, как семь дней провел в открытом море.

Об этом пишет SCMP.

Чтобы не умереть от голода, мужчина ел сырых крабов, а из-за длительного пребывания под палящим солнцем получил серьезные повреждения кожи и стал страдать от галлюцинаций.

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В начале июня мужчину по фамилии Цин спасли два рыбака из уезда Ченмай в южной китайской провинции Хайнань. До этого он пережил неделю настоящей борьбы за жизнь в открытом море.

По словам самого Цина, его испытание началось 27 мая. В тот день он прогуливался по пляжу в Хайкоу — административном центре провинции Хайнань. Внезапно сильные волны затащили его в воду и унесли от берега.

Мужчина, прибывший на остров как турист из Гуанси-Чжуанского автономного района, раньше никогда не плавал в море. Кроме того, при нем не было ни одного спасательного снаряжения.

Оказавшись далеко от берега, Цин упустил возможность вызвать помощь, поскольку потерял мобильный телефон. Чтобы облегчить себе пребывание в воде, он избавился от лишних вещей — снял штаны, обувь, часы и даже обручальное кольцо.

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На следующий день мужчине удалось наткнуться на буй. Он вылез на него и использовал в качестве единственной опоры в течение следующих дней, вплоть до момента спасения.

На третьи сутки дрейфа Цин понял, что находится в проливе Цюнчжоу, разделяющем остров Хайнань и полуостров Лейчжоу в провинции Гуандун. Об этом свидетельствовало большое количество паромов, проходивших мимо. Несмотря на это, ни одно судно не заметило мужчину.

Самыми трудными для него стали четвертый и пятый день пребывания в море.

Из-за невыносимого голода Цин был вынужден питаться сырыми крабами. В общей сложности он съел около 80 небольших крабов, чтобы поддерживать силы. Впоследствии у него начались галлюцинации.

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На седьмой день обессиленного мужчину заметили два местных рыбака из уезда Ченмай.

Когда они протянули ему деревянную палку, чтобы помочь перебраться на лодку, Цин, находясь в состоянии бреда, решил, что касается дверной рамы собственного дома, а друзья приглашают его на ужин.

«Так как ты теперь с нами, будь уверен, что ты не умрешь», — сказали рыбаки Цену.

Его спасателями оказались Чжэн Шичжун и Фу Тинсон. Они помогли мужчине смыть морскую соль с тела и переодеться в сухую одежду.

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Спасение туриста

При осмотре рыбака заметили многочисленные раны на его теле. Из-за продолжительного пребывания под солнцем они превратились в гнойные язвы. Мужчине дали воды и все время поддерживали с ним разговор по дороге к берегу, чтобы он не потерял сознание.

Сразу по возвращении на сушу Цина был госпитализирован в больницу.

"Когда я был в море, я говорил себе, что не могу умереть в неизвестности", - цитируют слова Цина журналисты. «Когда я поправлюсь, я обязательно посетю своих двух братьев и поблагодарю их за спасение меня», — добавил он, имея в виду Чжэнга и Фу.

Врач Народной больницы округа Ченмай Чен Бои сообщил, что после лечения в отделении интенсивной терапии пациента перевели в обычную палату. Сейчас его состояние стабильное.

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"Во время госпитализации у него было сильное обезвоживание, а значительная часть кожи была поражена гнойными язвами", - рассказал Чен.

Цин

По словам медика, обследование также выявило воспаление органов пищеварения.

«Обследование показало, что у него было воспаление органов пищеварения. Вероятно, это произошло из-за того, что он съел сырых крабов», - сказал Чэнь. «Но если бы он не съел этих крабов, он, может быть, потерял бы жизнь».

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