Турист заявил, что случайно снял НЛО во время селфи в пустыне: он показал это фото

Местные сказали, что тоже видели его.

Турист рассказал, что случайно сфотографировал НЛО, делая селфи на песчаных дюнах в пустыне.

Об этом пишет needtoknow.co.uk.

Рамиро Наварро сказал, что не замечал загадочный объект на заднем фоне своей фотографии в течение нескольких недель.

Он сделал снимок во время посещения дюн Бильбао в Коауил, Мексика.

"Несколько недель назад я отправился в дюны Бильбао. Что вы думаете? Меня увидели и не забрали", – поделился он.

Мужчина заявил, что случайно сфотографировал НЛО / Фото: needtoknow.co.uk

Со своей стороны, местные прокомментировали: "НЛО, конечно! Здесь, где я живу, мы тоже это видели".

"Я знаю людей поблизости, которые видели это на дамбе, уже несколько раз", — добавила другая женщина.

Напомним, не так давно британка заявила, что ее похитил НЛО. Она рассказала, как это произошло.

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