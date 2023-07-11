Турист заявил, что случайно снял НЛО во время селфи в пустыне: он показал это фото

Местные сказали, что тоже видели его.
Турист рассказал, что случайно сфотографировал НЛО, делая селфи на песчаных дюнах в пустыне.
Об этом пишет needtoknow.co.uk.
Рамиро Наварро сказал, что не замечал загадочный объект на заднем фоне своей фотографии в течение нескольких недель.
Он сделал снимок во время посещения дюн Бильбао в Коауил, Мексика.
"Несколько недель назад я отправился в дюны Бильбао. Что вы думаете? Меня увидели и не забрали", – поделился он.
Со своей стороны, местные прокомментировали: "НЛО, конечно! Здесь, где я живу, мы тоже это видели".
"Я знаю людей поблизости, которые видели это на дамбе, уже несколько раз", — добавила другая женщина.
Напомним, не так давно британка заявила, что ее похитил НЛО. Она рассказала, как это произошло.
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