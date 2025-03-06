Туриста депортировали с Бали после посещения популярного места: что он учудил

Туристу на Бали аннулировали гостевую визу после того, как его поймали во время посещения культурного и духовного места без гида.

Об этом сообщает New York Post.

Гора Агунг, расположенная в округе Карангасем, на северо-востоке Бали, считается местом обитания богов. Туристы – местные или иностранцы – должны ходить по тропам священного вулкана в сопровождении гида. Однако норвежец был депортирован с острова иммиграционной службой после того, как не соблюдал строгие правила и предписания.

41-летний мужчина поднялся на вулкан без гида и был вынужден покинуть страну, вылетев 20 февраля в Куала-Лумпур. Он имел право находиться в Индонезии по гостевой визе до 3 марта после того, как въехал в страну 2 февраля. Однако его пребывание в стране было прекращено за нарушение закона, а виза аннулирована.

"Иностранный гражданин был задержан сотрудниками Иммиграционной службы Сингараджи на основании сообщения от местных властей", — сказал Хендра Сетиаван из Иммиграционной службы Сингараджи. "После получения сообщения мы немедленно отправили на место команду и обеспечили безопасность иностранца для дальнейшего допроса в офисе".

Чтобы подняться на гору Агунг, высота которой 3031 м, нужно примерно пять-семь часов. Пешеходные тропы сложны и коварны. Каждый год многие туристы травмируются или погибают на склоне, как правило, когда они пытаются подняться на вершины без гида. Сетиаван призывает туристов, желающих совершить восхождение, не делать этого самостоятельно.

Напомним, пьяный турист затеял драку с огромным морским львом. Испуганное животное выскочило из воды.

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