Туриста избили очевидцы после поступка по отношению к древней пирамиде: что он учудил (фото)

В Мексике туриста избили после того, как он поднялся на запрещенную древнюю пирамиду.

Об этом сообщает Need To Know.

Тереза Арройо, посетившая археологические раскопки вместе со своим сыном, сняла поступок 38-летнего немца. Другие собравшиеся внизу туристы кричали и также снимали его на мобильные телефоны.

Охранник также поднялся на пирамиду и попытался последовать за неуправляемым посетителем, чтобы спустить его на землю. После того, как мужчина поднялся близко к вершине и достиг ровной земли, он исчез из виду.

Толпа, ставшая свидетелем этих событий, была возмущена инцидентом, поскольку подниматься на пирамиду запрещено.

В Мексике избили немецкого туриста / Фото: скриншот с видео

Сотрудники Национального института антропологии и истории и Национальной гвардии вывели немецкого туриста из археологической зоны. Пока они выводили его с территории, десятки туристов набросились на мужчину, некоторые даже ударили его. По сообщению местной прессы, он получил удар в лоб, в результате чего у него открылось кровотечение.

Инцидент произошел 20 марта, когда мужчина поднимался на Эль Кастильо, расположенную в городе Чичен-Ица, Юкатан. В этот день здесь собрались десятки туристов, поскольку проходил спуск Пернатого Змея, Кукулькана, являющегося одним из самых ожидаемых событий в истории человечества, поскольку оно знаменует приход весеннего равноденствия.

В 1988 году Чичен-Ицу объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2008 года на пирамиду запрещено подниматься и эта мера направлена на сохранение сооружения от сноса, вызванного туризмом. Это правило действует для защиты исторической и культурной ценности объекта.

