Туриста с украинскими корнями, арестованного за незаконное посещение племени, сфотографировали

Реклама

Американский турист с украинскими корнями, пытавшийся посетить самое изолированное племя в мире, оставив им банку кока-колы, был сфотографирован после своего ареста.

Об этом сообщает LADbible.

24-летний Михаил Поляков был арестован властями Индии после своей нелегальной поездки на остров Северный Сентинел, к которому людям строго запрещено даже приближаться, не говоря уже о посещении. Он был объявлен племенным заповедником в 1956 году и правительство страны запретило все путешествия в радиусе пяти морских километров от этого места.

Реклама

Полиция заявила, что Поляков нарушил эти кардинальные правила и фактически ступил на запретную территорию, якобы пытаясь установить контакт с народом сентинелес, который называет ее своим домом.

Он прибыл в столицу Андаманских и Никобарских островов, Порт-Блэра, 27 марта и был арестован через три дня после того, как, по сообщениям, взял лодку, чтобы добраться до пресловутого острова.

Генерал полиции Андаманских и Никобарских островов сообщил, что местные жители заметили Полякова вблизи заповедного леса Джарва, являющегося заповедной зоной для племени джарва.

Его якобы видели на надувной одноместной лодке около 4 утра 29 марта, после чего он около часа бродил у берега острова Северный Сентинел.

Михаил Поляков / Фото: Survival International

Полякова обвиняют в том, что он непрерывно свистел в надежде привлечь к себе внимание, пока в конце концов не ступил на песок, которого не касались посторонние.

По словам полицейских, он использовал GPS, чтобы найти дорогу туда, а также якобы установил двигатель на свою надувную лодку в местной мастерской.

По словам начальника полиции Дхаливала, турист «приземлился ненадолго, примерно на пять минут» и «оставил подношение» для племени, которое, как сообщается, состояло из банки кока-колы и кокосового ореха. «Он собрал образцы песка и записал видео, прежде чем вернуться в свою лодку», — сказал Дхаливал. «Просмотр видео с его камеры GoPro показал, что он въехал и высадился на закрытом острове Северный Сентинел».

Утверждается, что это был фактически третий визит американца на острова за последние месяцы — как говорится, Поляков использовал надувную байдарку, чтобы попытаться совершить это путешествие в октябре в прошлом году.

Как сообщает The Guardian, сотрудники отеля перехватили его, когда он был еще в пути, в то время как он предпринял еще одну неудачную попытку добраться до острова Северный Сентинел в январе в этом году.

Утверждается, что для второй попытки он использовал надувную лодку, оснащенную мотором.

Довольно странно, что кто-то хочет рисковать, пытаясь посетить запретный остров — не только из-за потенциальных юридических последствий, но и из-за того, как на это могут отреагировать члены племени. «Неконтактные» живущие там группы считаются особенно уязвимыми, и их часто описывают как враждебно настроенных к чужакам.

В этом районе также проживают изолированные общины джарва, онге, шомпенов и крупных андаманцев, но считается, что их численность составляет лишь около 150 человек.

Группа по защите прав коренных народов Survival International однажды поделилась видео, на котором племя сентинелес стреляет стрелами в тех, кто пытается приблизиться, и сообщается, что ранее они уже убивали нарушителей.

Директор организации Кэролайн Пирс назвала действия Полякова «глубоко тревожными», а также «безрассудными и идиотскими». Она сказала в своем заявлении: «Невозможно поверить, что кто-то может быть столь безрассудным и идиотским. Действия этого человека не только поставили под угрозу его собственную жизнь, они поставили под угрозу жизнь всего племени сентинелес. Это хорошая новость, что человек, участвовавший в этом последнем инциденте, был арестован, но глубокую обеспокоенность вызывает тот факт, что он, как сообщается, вообще смог попасть на остров».

Полякову предъявлены обвинения во въезде в запретную зону.

Напомним, на острове в Океании абориген носит украинский трезубец и знает о войне.