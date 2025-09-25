- Дата публикации
Туристам с собаками придется платить налог: где и сколько именно
В итальянской провинции Больцано готовят новый сбор: туристам с собаками придется ежедневно платить налог. Власти объяснили, куда пойдут эти деньги.
Власти автономной провинции Больцано в Италии намерены с 2026 года ввести специальный сбор для гостей, путешествующих с четвероногими.
Об этом сообщило издание Il Sole 24 Ore.
Речь идет о 1,50 евро за каждый день пребывания. Подобный налог в регионе уже действовал ранее, но его отменили еще в 2016-м. Теперь чиновники предлагают вернуть его в рамках нового законопроекта, который подготовил советник Луис Вальхер.
Документ также предусматривает годовой налог на собак в размере около 100 евро. Когда-то он существовал по всей Италии, но более 16 лет назад его отменяли на государственном уровне.
Полученные средства планируют направлять на уборку улиц и создание новых парков для животных. Это часть плана борьбы с проблемой собачьих отходов и владельцами, которые игнорируют правила чистоты.
Интересно, что еще раньше в Больцано приняли обязательное ДНК-тестирование для всех собак. Те, чьи образцы уже внесены в базу, смогут два года не платить новый налог — таким образом власти хотят частично компенсировать расходы владельцев.
Независимо от налогов, правило остается неизменным: убирать за своим любимцем обязаны все — и местные жители, и туристы. За несоблюдение чистоты грозит штраф от 200 до 600 евро.
