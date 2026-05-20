Туристка осталась без чемодана из-за "интимного предмета": что произошло
Обычный перелет по Таиланду завершился для туристки проверкой багажа и сутками без вещей. Все из-за интимного предмета в чемодане.
24-летняя британская туристка Оливия Крол попала в необычную ситуацию во время путешествия по Таиланду. Ее чемодан задержали в аэропорту почти на 24 часа из-за интимного предмета, который вызвал дополнительную проверку.
Об этом сообщило издание Mirror.
Инцидент произошел 6 мая, когда девушка летела с острова Самуи в Бангкок. После приземления Оливия увидела работников аэропорта с табличкой, на которой было ее имя, однако багажа рядом не было. По словам туристки, она запаниковала, поскольку не понимала, что происходит, и решила, что у нее проблемы.
Женщину отвели в служебный офис аэропорта и сообщили, что ее чемодан не загрузили на самолет из-за подозрительного предмета. Оливия рассказала, что в тот момент начала волноваться из-за возможных последствий.
Сначала работники предполагали, что причиной могла быть зажигалка. Впоследствии они сообщили, что речь идет либо о ней, либо о предмете интимного назначения. Туристка сразу поняла, что зажигалки в чемодане не было.
По словам Оливии, перед полетом она думала, стоит ли класть эту вещь в зарегистрированный багаж, однако не ожидала, что это приведет к задержке чемодана.
После этого сотрудники попросили ее подписать документы, которые позволяли провести досмотр багажа. Выяснилось, что причиной проверки стала секс-игрушка. Чемодан вернули только через 24 часа — после электронного сообщения от аэропорта.
Позже туристка призналась, что теперь относится к этой истории с юмором. По ее словам, друзья после инцидента постоянно шутят над этим случаем.
