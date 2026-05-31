Туристка отсудила право на воду из-под крана, но проиграла гостинице

Итальянская туристка подала в суд на роскошную гостиницу за отказ подавать ей воду из-под крана, ссылаясь на эмоциональный и финансовый ущерб.

Об этом передает Рeople.

Гостиница утверждала, что его политика отвечает политике высококлассных заведений, которые подают за столиками только воду в герметичных бутылках.

Это дело датируется 2019 годом, когда римлянка останавливалась в отеле во время новогодних праздников. Женщина утверждала, что «вода — это природный ресурс и универсальное право человека» после того, как курорт отказался подавать воду из-под крана, предлагая только минеральную воду по цене 7 евро (8,14 доллара США) за бутылку.

Женщина утверждала, что не раз просила воду из-под крана, даже предлагая за нее заплатить. Однако когда она каждый вечер приходила на ужин, на столе уже стояла бутылка минеральной воды объемом 0,75 литра.

Высший суд Италии вынес решение в пользу гостиницы, заявив, что заведения не обязаны обеспечивать водопроводную воду.

