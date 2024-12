Туристка пережила цунами в 2004 году, а затем еще трижды "обманула смерть": история и фото

Женщина, пережившая цунами в 2004 году, рассказала, как она обманула смерть еще трижды.

Через двадцать лет после трагедии, унесшей жизни по меньшей мере 230 000 человек, Ани Накви рассказала свою историю изданию Need To Know.

Жительница Лондона находилась в отпуске на Шри-Ланке в гостях у друга. Она спала, когда произошло цунами в Индийском океане.

"Я крепко спала в своей хижине, когда вдруг дверь отворилась, и вода начала заливать ее. За миллисекунду я оказалась под водой, тонула и боролась за свою жизнь. Я вертелась, как рисовое зернышко в стиральной машине, в темной, грохочущей массе воды. Это было впервые, когда я подумала, что умру. Моя жизнь промелькнула перед глазами, я не хотела умирать, поэтому боролась зубами и ногтями, чтобы остаться в живых. В конце концов хижина развалилась от силы волны, и это было благословением, потому что теперь я могла видеть, где был солнечный свет, и поняла, что нахожусь в хижине вверх дном", - вспомнила она. "Волна была настолько сильной, что сорвала с меня всю одежду и украшения. Мои барабанные перепонки лопнули от давления, и я получила травмы от находившихся в комнате обломков. Меня унесло вглубь острова вместе с цунами и другими телами, большинство из которых были мертвы, и, к счастью, меня отбросило на дерево, за которое я уцепилась и спасло мне жизнь".

Ани Накви / Фото: Jam Press

Затем ее чуть не накрыло второй волной, но она успела выбраться на высший участок с помощью местных жителей.

Ани рассказала: "Я оказывала первую помощь выжившим. Но я также получила ранения, у меня были порезы, синяки и ссадины, в основном на ногах и руках, а также мне было соскоблено все лицо, поскольку я оказалась под ловушкой под зданием. Я помогла всем, кому смогла, разбить лагерь на ночь, взяла реестр выживших, и до утра пыталась создать порядок эвакуации на основе травм, полученных людьми".

Ани Накви / Фото: Jam Press

По ее словам, следующий день был "ужасом", поскольку здоровые люди спешили на первые несколько вертолетов, но в конце концов им удалось забрать больных бортом.

Она пробыла там до Нового года, когда ей наконец удалось достать билет на самолет.

"Казалось, что настал конец света, все перевернуто вверх дном, разбито вдребезги, везде смерть и разрушение. Это было вне этого мира. Сначала я не могла в это поверить", — добавила она.

Ани Накви / Фото: Jam Press

Трагедия затронула соседние страны, включая Индонезию, Индию, Мальдивы и Таиланд, а также части Восточной Африки.

Ани считала, что ей удалось остаться в живых. Но после травматического события она еще трижды "обманывала смерть". Спустя шесть лет после того, как она пережила цунами, врачи обнаружили раковые клетки в ее левой молочной железе. Рак вылечили, но в последующие годы рак возвращался дважды.

В 2014 году врачи обнаружили, что рак распространился и достиг четвертой стадии. Ани пришлось сделать две лампэктомии, чтобы удалить опухоли в левой молочной железе, а также удалить лимфатические узлы из подмышек и пройти курс лучевой терапии.

Ани Накви / Фото: Jam Press

Она сказала: "Пережив цунами, а потом еще трижды сталкиваясь со смертью, я верю, что весь этот опыт был дан мне как благословение, чтобы помочь мне встать на правильный жизненный путь. Мне невероятно повезло, что у меня было столько предсмертных переживаний, ведь я точно знаю, что смерть – это не конец, а только переход. До этого опыта я боролась с депрессией, тревогой и обычными жизненными взлетами и падениями. Я не понимала смысла жизни и имела все атрибуты внешнего успеха, но ни одна из этих вещей не делала меня по-настоящему счастливой. Сейчас я занимаюсь любимым делом и оказываю положительное влияние на мир, меняя жизнь моих клиентов".

Но когда она получила известие о раке, это все равно был огромный шок для женщины: "У меня была длительная депрессия и мысли о самоубийстве на протяжении многих лет, поэтому я была шокирована, когда мне поставили диагноз в возрасте 30 лет. Но моя интуиция подсказала мне, что я принесла это в свою жизнь из-за своих негативных мыслей и что это будет пятилетнее путешествие, но потом все будет хорошо, и она оказалась точной. Да, я была опустошена, напугана, но в итоге все обернулось к лучшему. Хотя диагнозы разбивали мне сердце, я решила смотреть на них как на вызов. Всегда так странно думать о том, что ты столько раз обманывал смерть. Но я думаю, что жизнь дает тебе столько, сколько ты можешь взять. И я знала, что могу взять это".

Ани Накви / Фото: Jam Press

К счастью, Ани находится в ремиссии с 2014 года, но ей приходится проходить обследование каждые шесть месяцев для наблюдения за клетками.

Она добавила: "Мне пришлось пережить все эти переживания, чтобы понять, что мы это больше, чем просто ум и тело. Я чувствую себя благословенной и счастливой, что выжила. Я все еще в ремиссии, и у меня нет рака. Моя жизнь никогда не была лучше. Некоторые мои друзья шутят, что я притягиваю катастрофы. Беспокоюсь ли я о будущем? На самом деле нет, мы все когда-то умрем. Я очень оптимистичная и позитивная, я очень счастлива и довольна".

Ани Накви с любимым / Фото: Jam Press

Напомним, фото туристов, которых накрыло первой волной цунами. Цунами 2004 года до сих пор остается одной из самых смертоносных природных катастроф 21 века.

