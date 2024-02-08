Туристка прилетела из Африки с ядовитым существом в чемодане: что это было (фото, видео)

Животное прожило в ее комнате две недели.

Жительница Ирландии была шокирована, обнаружив у себя дома скорпиона, преодолевшего с ней более 10 000 км из Африки.

Об этом RTE Morning Ireland рассказал директор Национального зоопарка рептилий в графстве Килкенни Джеймс Хеннесси.

Ядовитый скорпион залез в чемодан путешественницы в Кении. По прибытии домой женщина распаковала свой багаж и оставила сумку в спальне. Существо прожило в ее доме две недели, прежде чем оно было найдено.

Она обнаружила толстохвостого скорпиона Фишера, когда переносила сумку в другую комнату.

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"К счастью, в доме, где живет женщина, есть пол с подогревом, поэтому скорпиону было приятно и очень тепло на полу", — рассказал Хеннесси.

Джеймс добавил, что скорпион проживет остаток своих дней с комфортом в ядовитом отделении Национального зоопарка рептилий, где будет использоваться для образовательных презентаций.

"Этот тип скорпионов не смертельно опасен, но яд может вызвать затрудненное дыхание, сильную боль и небольшой локальный отек. К счастью, если вас ужалят, это не будет опасно для жизни", — сказал он.

Напомним, охотник принес домой дикого кабана. 80-килограммовое животное живет в доме и спит на диване.

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