Туристка пропустила рейс через iPhone: что произошло

Владельцы iPhone могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда будильник срабатывает зрительно, но совершенно беззвучно. Именно поэтому туристка Бретт Чоди пропустила свой утренний рейс в Чикаго, о чем рассказала в своем вирусном видео в TikTok.

Об этом пишет Daily Mail.

Как выяснилось, причиной инцидента стала функция, о которой многие пользователи даже не догадываются.

Что пошло не так

В своем ролике Бретт рассказала, что проснулась в 6:30 утра в полной тишине, когда ее самолет уже вылетел. Взяв телефон в руки, она увидела на экране уведомление о том, что будильник работает, однако звука не было.

«Он звонил уже два с половиной часа. Я взяла телефон, и на экране появилось сообщение о срабатывании, но действительно была полная тишина», — поделилась девушка.

После публикации видео оказалось, что проблема массовая. В комментариях сотни людей признались, что попадали в схожие ситуации: пропускали экзамены, первые рабочие дни или важные встречи, считая, что просто крепко спали.

В чем причина сбоя

На самом деле это не технический сбой, а особенность работы функции «Распознавание внимания» (Attention Aware Features), связанной с Face ID.

Как объясняют Apple, эта технология отслеживает, смотрит ли пользователь на экран. Если камера фиксирует взгляд владельца устройства, система автоматически снижает громкость звонков и будильников, считая, что человек уже увидел уведомление.

Проблема возникает, когда телефон лежит на экране вверх рядом с кроватью. Если вы случайно вернетесь лицом к смартфону или он поймает ваш взгляд в полусне, громкость сигнала может мгновенно снизиться до минимума, из-за чего вы рискуете заснуть снова.

Как исправить настройки

Чтобы избежать риска проспать важное событие, эксперты рекомендуют отключить эту функцию. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

Зайдите в «Параметры» (Settings). Выберите раздел «Face ID и код допуска» (Face ID & Passcode). Введите пароль разблокировки экрана. Прокрутите вниз до пункта «Функции распознавания внимания» (Attention Aware Features) и выключите переключатель.

После этого громкость будильника будет оставаться на установленном уровне, независимо от того, смотрит ли кто-то на экран.

Альтернативный способ для тех, кто хочет оставить функцию включенной — класть телефон на ночь экраном вниз. Однако полное отключение функции гарантирует, что сигнал будет громким при любых условиях.

