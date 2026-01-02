- Дата публикации
Туристка пропустила рейс через iPhone: что произошло
Обычная опция, призванная сделать пользование смартфоном более удобным, может сыграть злую шутку с полагающимися на утренний будильник.
Владельцы iPhone могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда будильник срабатывает зрительно, но совершенно беззвучно. Именно поэтому туристка Бретт Чоди пропустила свой утренний рейс в Чикаго, о чем рассказала в своем вирусном видео в TikTok.
Об этом пишет Daily Mail.
Как выяснилось, причиной инцидента стала функция, о которой многие пользователи даже не догадываются.
Что пошло не так
В своем ролике Бретт рассказала, что проснулась в 6:30 утра в полной тишине, когда ее самолет уже вылетел. Взяв телефон в руки, она увидела на экране уведомление о том, что будильник работает, однако звука не было.
«Он звонил уже два с половиной часа. Я взяла телефон, и на экране появилось сообщение о срабатывании, но действительно была полная тишина», — поделилась девушка.
После публикации видео оказалось, что проблема массовая. В комментариях сотни людей признались, что попадали в схожие ситуации: пропускали экзамены, первые рабочие дни или важные встречи, считая, что просто крепко спали.
В чем причина сбоя
На самом деле это не технический сбой, а особенность работы функции «Распознавание внимания» (Attention Aware Features), связанной с Face ID.
Как объясняют Apple, эта технология отслеживает, смотрит ли пользователь на экран. Если камера фиксирует взгляд владельца устройства, система автоматически снижает громкость звонков и будильников, считая, что человек уже увидел уведомление.
Проблема возникает, когда телефон лежит на экране вверх рядом с кроватью. Если вы случайно вернетесь лицом к смартфону или он поймает ваш взгляд в полусне, громкость сигнала может мгновенно снизиться до минимума, из-за чего вы рискуете заснуть снова.
Как исправить настройки
Чтобы избежать риска проспать важное событие, эксперты рекомендуют отключить эту функцию. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
Зайдите в «Параметры» (Settings).
Выберите раздел «Face ID и код допуска» (Face ID & Passcode).
Введите пароль разблокировки экрана.
Прокрутите вниз до пункта «Функции распознавания внимания» (Attention Aware Features) и выключите переключатель.
После этого громкость будильника будет оставаться на установленном уровне, независимо от того, смотрит ли кто-то на экран.
Альтернативный способ для тех, кто хочет оставить функцию включенной — класть телефон на ночь экраном вниз. Однако полное отключение функции гарантирует, что сигнал будет громким при любых условиях.
