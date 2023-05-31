Туристка разозлилась из-за "забронированных" полотенцами шезлонгов и устроила месть: что она сделала

Она редко могла найти шезлонг на пляже или у бассейна.

Нередко на курортах можно стать свидетелем "воен" между туристами за шезлонги.

Путешественники рано утром просыпаются, бросают полотенце на лежак и идут досыпать или заниматься своими делами.

В то время как некоторые отели запрещают эту практику, другие полностью разрешают ее.

И вот одна пользовательница Reddit настолько разозлилась, что решила отомстить. Женщина съездила на курорт, который работает по системе "все включено", но редко могла найти шезлонг на пляже или у бассейна.

В первый день она приняла это, поскольку они прибыли во второй половине дня. Но проблема продолжилась.

"На следующий день мы идем искать место… Но большинство мест "занято" полотенцами. Мы находим свободное место, и, к нашему удивлению, многие лежаки остаются зарезервированными почти весь день или никогда не используются. На третий день мы решили снять несколько полотенец с двух шезлонгов и наслаждаться нашим днем. Через четыре часа появляется пожилая пара, которая говорит, что там есть полотенца, и выгоняет нас с помощью дежурного", — рассказала она.

Скриншот из Reddit / Фото: reddit.com

Туристка была в ярости от несправедливости, и, кажется, этот поступок зажег ее злодейскую историю.

"Меня это разозлило, поэтому каждый следующий день после завтрака я снимала полотенца с каждого оставленного без присмотра шезлонга, а затем отправлялась наблюдать за хаосом со своего балкона. Многие жаловались, и к концу недели появился знак, что оставленные без присмотра полотенца будут убраны. Успех!" – добавила она.

Напомним, в Бразилии мужчина ворвался на сцену конкурса красоты, украл корону победительницы и разбил ее об пол. Он расстроился, что его жена заняла второе место.

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