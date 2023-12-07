Туристка сделала тату на арабском, но не знала перевод: что она набила (видео)

Ей просто понравилась красивая надпись.
Туристку высмеяли из-за перевода ее новой татуировки на арабском языке.
Девушка, которая уже посетила 33 страны, уехала на отдых в Марокко. Там Кейт увидела красивую надпись и именно ее решила набить на своей руке.
Соответствующее видео она разместила в TikTok с подписью: "POV: Вы делаете одинаковые татуировки в Марокко с людьми, которых встретили в хостеле 10 дней назад".
Затем в клипе показано, как кто-то использует функцию камеры Google Translate, которая переводит ее арабскую татуировку как "майонез".
@caitdelphine Если вы должны быть в hostel, вы определенно должны! #hostellife #hostelworld #solofemaletraveler #backpacking #morocco #traveltattoos ♬ Bim Bom
В комментариях юзеры не сдержались и начали шутить:
- Ты никогда не забудешь купить это в магазине. Личный постоянный список покупок
- На другой руке должен быть "кетчуп"
- Я говорю на арабском. Да, это действительно майонез
Представители Google также не обошли вниманием публикацию: "Настоящая дружба – это майонез".
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