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Туристка сделала тату на арабском, но не знала перевод: что она набила (видео)

Туристка сделала тату на арабском, но не знала перевод: что она набила (видео)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1535
Время на прочтение
1 мин
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Туристка сделала тату на арабском, но не знала перевод: что она набила (видео)

Тату на арабском языке / Фото: скриншот с видео

Ей просто понравилась красивая надпись.

Туристку высмеяли из-за перевода ее новой татуировки на арабском языке.

Девушка, которая уже посетила 33 страны, уехала на отдых в Марокко. Там Кейт увидела красивую надпись и именно ее решила набить на своей руке.

Соответствующее видео она разместила в TikTok с подписью: "POV: Вы делаете одинаковые татуировки в Марокко с людьми, которых встретили в хостеле 10 дней назад".

Затем в клипе показано, как кто-то использует функцию камеры Google Translate, которая переводит ее арабскую татуировку как "майонез".

@caitdelphine Если вы должны быть в hostel, вы определенно должны! #hostellife #hostelworld #solofemaletraveler #backpacking #morocco #traveltattoos ♬ Bim Bom

В комментариях юзеры не сдержались и начали шутить:

  • Ты никогда не забудешь купить это в магазине. Личный постоянный список покупок
  • На другой руке должен быть "кетчуп"
  • Я говорю на арабском. Да, это действительно майонез

Представители Google также не обошли вниманием публикацию: "Настоящая дружба – это майонез".

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Дата публикации
Просмотры
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