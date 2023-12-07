Туристка сделала тату на арабском, но не знала перевод: что она набила (видео)

Ей просто понравилась красивая надпись.

Туристку высмеяли из-за перевода ее новой татуировки на арабском языке.

Девушка, которая уже посетила 33 страны, уехала на отдых в Марокко. Там Кейт увидела красивую надпись и именно ее решила набить на своей руке.

Соответствующее видео она разместила в TikTok с подписью: "POV: Вы делаете одинаковые татуировки в Марокко с людьми, которых встретили в хостеле 10 дней назад".

Затем в клипе показано, как кто-то использует функцию камеры Google Translate, которая переводит ее арабскую татуировку как "майонез".

В комментариях юзеры не сдержались и начали шутить:

Ты никогда не забудешь купить это в магазине. Личный постоянный список покупок

На другой руке должен быть "кетчуп"

Я говорю на арабском. Да, это действительно майонез

Представители Google также не обошли вниманием публикацию: "Настоящая дружба – это майонез".

Читайте главные новости дня: