Туристка упала в канал в Венеции из-за Google Maps: курьезное видео

Туристка Виктория Гузенда упала в канал в Венеции из-за Google Maps / © скриншот с видео

Польская путешественница Виктория Гузенда стала героиней вирусного видео после того, как Google Maps проложил ей предательский маршрут в Венеции. Приложение «повело» туристку по лестнице прямо в канал, что обернулось для девушки неприятной неожиданностью.

Об этом свидетельствует информация из Instagram-профиля @wika.we.wroclawiu.

Виктория, увлекшись волшебными улочками города на воде, решила воспользоваться Google Maps, чтобы найти дорогу. Однако маршрут оказался обманчивым — вместо узкого моста приложение «повело» ее просто по лестнице вниз, в канал.

Туристка поделилась видео инцидента в своем Instagram-профиле, где подписала ролик словами: «Когда Google Maps говорит „иди прямо“… но ты в Венеции».

На кадрах видно, как Виктория спускается по лестнице к самой воде — и внезапно падает в канал. После падения девушка добавила: «Будьте осторожны», показав царапины на ногах.

Туристка в Венеции упала в канал из-за неправильных указаний Google Maps

Забавный, хоть и болезненный момент быстро стал вирусным — видео уже набрало более 254 700 лайков. Под публикацией пользователи активно комментировали увиденное. Некоторые не удержались от шуток:

«Так что она думала, когда шла по каменной лестнице прямо в воду?»

«А чего ты ждала, когда шла прямо в воду?»

Были и те, кто вспомнил, что подобное случается не впервые:

«Пожалуй, уже невозможно посчитать, сколько раз такое случается с туристами в Венеции — и сколько людей потом выставляют это в Instagram».

Кто-то заметил: «Вода в Венеции грязная. Есть причина, почему купаться в каналах запрещено».

Впрочем, многие пользователи стали на защиту девушки:

«Люди, очевидно, она просто хотела остановиться на последней ступеньке, но поскользнулась и упала. Она пыталась снять красивое видео и, видимо, поранилась о ракушки, растущие вдоль каналов. Бедная девушка».

«Эти комментарии — классический пример того, как женщину могут осудить буквально за все. Она поскользнулась, посмеялась над ситуацией, несмотря на боль, а в комментариях — одни осуждения. Возможно, стоит задуматься, почему ваша первая реакция — судить другого человека».

К слову, три человека погибли в Индии после того, как их GPS-навигатор направил их съехать с недостроенного моста. Жертвы, которые возвращались со свадьбы, упали с высоты 7 м в реку Рамганга и разбились насмерть. Они использовали Google Maps, который указал путь через поврежденный участок моста, разрушенный наводнением в 2022 году.