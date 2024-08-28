Туристка застукала работника отеля, который нюхал и воровал ее трусики – фото

Мама из Великобритании, путешествовавшая со своим 11-летним сыном, была шокирована, когда обнаружила, что работник гостиницы прокрался в их комнату, обнюхал и украл ее нижнее белье.

Об этом сообщает New York Post.

Ужас начался для Рары Армстронг, когда она отдыхала с семьей в мае в отеле Ambassador Playa II в Бенидорме, Испания. В это время сотрудник отеля нашел ее на сайте OnlyFans, используя информацию о бронировании.

39-летняя женщина заявила, что чувствовала себя "обиженной", когда "очень дружелюбный" мужчина "неуместно" попросил ее номер телефона и пригласил на кофе. Когда она отказалась, сказав, что ее сопровождает сын, он даже сказал, что мальчик может пойти с ней. Она сказала "нет", но он настаивал, прося ее номер телефона.

"Я ответила: "Нет", и мне стало очень неудобно", – вспоминала Армстронг в интервью Kennedy News. "Он просто не отпускал меня. Я сказала: "У меня есть парень", чтобы он оставил меня в покое".

Переписка туристки и работника гостиницы / Фото: Kennedy News and Media

Через несколько часов она обнаружила, что работник, заявивший, что она слишком "сексуальна", чтобы устоять, подписался на ее страницу OnlyFans, и это ее "немного испугало".

"Он писал мне сообщение на OnlyFans и говорил: "О, я не могу поверить, что ты в Испании". Сначала я не поняла, что это был он", – объяснила она. "Я спросила: "О, ты видел меня в аэропорту или еще где-нибудь?", а он ответил: "Да, ты в отеле, где я работаю", и я подумала: "О, Боже мой". Он искал меня в Интернете".

Рара Армстронг / Фото: Kennedy News and Media

Он также сказал ей, что она слишком "сексуальна", чтобы сопротивляться, после того, как она сделала ему замечание за непрофессиональное поведение.

Хотя Армстронг не подала официальную жалобу, чтобы не испортить первый день отпуска, она недвусмысленно попросила его оставить ее в покое, что он и сделал – до последнего дня путешествия.

По ее словам, в последний день их пятидневного пребывания работник гостиницы зашел в их комнату, когда их не было, и оставил бутылку просекко в знак извинения – жест, заставивший Армстронг чувствовать себя беспокойно.

Она решила настроить iPad своего сына так, чтобы он был камерой к двери и сделать запись, прежде чем они снова пойдут куда-то вечером.

Рара Армстронг / Фото: Kennedy News and Media

Буквально через 15 минут на камеру попал "сюрреалистический" момент. Видно, как работник заходит в комнату и роется в том, что, по словам Армстронг, было ее сумкой для грязного белья, вытаскивает стринги, обнюхивает их и прячет в задний карман.

"Он понюхал их несколько раз. Он продолжал рыскать; я не знаю, что он искал. Когда он выходил, он снова понюхал их и положил в задний карман", — вспомнила она. "Это было безумие. Я не ожидала чего-то подобного".

Работник отеля нюхал и украл белье туристки / Фото: Kennedy News and Media

Армстронг рассказала, что после пережитого она чувствовала себя "ужасно", "по-настоящему изнасилованной" и "напуганной".

"Я подумала: "Если бы я была одна, пришел бы он, когда я спала?".

Работник отеля нюхал и украл белье туристки / Фото: Kennedy News and Media

Турагентство извинилось перед Армстронг и сообщило, что сотрудника уволили на следующее утро после того, как она сообщила об инциденте.

"Нам очень жаль слышать о том, что произошло с госпожой Армстронг во время отпуска", — заявил представитель LoveHolidays. "К сожалению, нам не сообщили об инциденте, когда она была в отпуске, поэтому мы не смогли оказать ей поддержку или совет по написанию заявления в полицию во время ее пребывания в стране. Мы полностью расследовали проблему с гостиницей и уверены, что были приняты соответствующие меры, чтобы гарантировать, что это не повторится".

Работник отеля нюхал и украл белье туристки / Фото: Kennedy News and Media

Но Армстронг чувствовала себя как между молотом и наковальней. "Это меня очень разозлило, потому что я думала, что должна была сразу сообщить о его поведении в первый же день", — сказала она. "Я просто не хотела портить отпуск, ведь мы только что приехали, и надеялась, что если я скажу ему оставить меня в покое, он это сделает, но очевидно, ситуация обострилась".

Работник отеля нюхал и украл белье туристки / Фото: Kennedy News and Media

Однако, как сообщается, гостиница отказалась от какой-либо компенсации, поскольку она сообщила об этом только после того, как уехала. Армстронг утверждает, что у нее не было времени обратиться в полицию, поскольку это произошло в последний день, а ей нужно было успеть на рейс, чтобы вернуться домой.

"В отеле говорят, что они сказали мне позвонить в полицию, а я отказалась, что является полной ложью. Они фактически сказали мне не показывать видео никому", — утверждает Армстронг.

Отель Ambassador Hotel Playa II отказался от комментариев.

Теперь она хочет предостеречь других женщин, чтобы избежать "настоящего ужаса", немедленно сообщая гостиницу о "призраках" и даже устанавливать камеры, как это сделала она, если у них есть какие-то подозрения о неправомерных действиях.

Напомним, горничная шокировала списком вещей, которые советует никогда не использовать или прикасаться в гостинице. Она поделилась своим опытом.

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