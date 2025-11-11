Туристка затопила гостиницу после отказа в отмене бронирования и заплатила в 280 раз больше

Ванная комната / © Pixabay

В Китае гостя отеля намеренно затопила свой номер после того, как ей было отказано в отмене бронирования. За каприз женщине пришлось заплатить почти в 280 раз больше, чем стоила сама ночь в отеле.

Об этом пишет SCMP.

Инцидент произошел 28 октября. По данным местных СМИ, женщина забронировала номер через онлайн-платформу за 108 юаней (около 15 долларов США). Она заселилась поздно ночью, но уже через полчаса решила «изменить планы» и подала запрос на полный возврат средств.

Менеджер гостиницы по имени Сенг объяснил, что политика заведения не позволяет отмены после регистрации, но женщина начала жаловаться на плохое качество номера и требовала возврата денег.

Сотрудники предложили ей бесплатное обновление до лучшего номера, однако клиентка отказалась и даже вызвала полицию, а также подала жалобу на горячую линию местных властей.

Пока ждала прибытия правоохранителей, она открыла кран в ванной и душевую воронку, оставив воду течь всю ночь. Все это превратилось в катастрофу — вода проникла со второго этажа в вестибюль гостиницы.

«Вода текла с двух часов ночи до самого утра, — рассказал менеджер. — Комната была полностью залита, повреждены стены, пол, мебель».

Ущерб был оценен в 20 000 юаней (2 800 долларов США). Прибывшая на место полиция выяснила, что женщина действовала умышленно. Она призналась в содеянном и согласилась компенсировать потери, заплатив около 30 000 юаней (4 200 долларов США).

По китайскому законодательству умышленное повреждение частной собственности может привести к задержанию или уголовному преследованию, если сумма ущерба превышает 5 000 юаней.

