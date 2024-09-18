Туристку, продавшую все ради трехлетнего круиза, выгнали с корабля из-за ее SMS в WhatsApp

Женщина, которая продала все, чтобы отправиться в кругосветку стоимостью 350 000 долларов, заявила, что ей запретили находиться на корабле после утечки ее частных сообщений в WhatsApp.

Об этом пишет The Telegraph.

Дженни Феникс, разведенная мама двоих детей из штата Флорида, США, является одним из тех пассажиров, чье трехлетнее путешествие по Европе, Азии и Америке было сорвано из-за серьезных задержек.

Не имея возможности роскошествовать под тропическим солнцем, люди на борту злосчастного лайнера Villa Vie Odyssey даже обратились к пилюлям витамина D в ожидании новой даты отплытия после того, как они застряли в Белфасте на три месяца.

68-летняя Феникс продала свое имущество, чтобы приобщиться к путешествию всей жизни, и планировала остановиться в Майами по дороге, чтобы забрать вещи для остального круиза. Но на фоне постоянных задержек она сообщила другим пассажирам в группе WhatsApp, что корабль больше не будет пришвартовываться в Майами.

Дженни Феникс / Фото: Facebook

Она также выразила свою обеспокоенность, что ремонтные работы на огромном корабле могут продолжаться даже после того, как он отплывет из Белфаста, и что ей придется пользоваться временной каютой, поскольку забронированную ею каюту все еще использует экипаж.

Эти сообщения, очевидно, попали к владельцам Villa Vie Residences, управляющим кораблем. Затем они сообщили ей, что ее контракт на рейс был отменен из-за "поведения, влияющего на моральное состояние общества".

Главный операционный директор Кэти Виллальба сказала ей: "Мы получили более десятка официальных жалоб от жителей относительно ваших постоянных нареканий и негатива. Такое поведение существенно повлияло на моральный дух и самочувствие других пассажиров. Учитывая подавляющее большинство отзывов, мы должны расторгнуть ваш контракт навсегда, чтобы сохранить благополучие и удовлетворение нашей общины", — написала Кэти.

Феникс была ошеломлена сообщением: "Я никогда не была грубой или неуважительной и никогда не участвовала в личных нападках. Это были частные разговоры – я ничего не публиковала в социальных сетях".

Она добавила, что она не единственная расстроена, поскольку первый рейс постоянно откладывается. "Разочарование среди жителей росло с каждой задержкой", — сказала Феникс. "Я, как правило, была одной из самых откровенных в постановке важных вопросов. Многие жители частно благодарили меня за то, что я отстаивала интересы всей группы".

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Пассажиры, некоторые из которых продали свои дома, чтобы отправиться в путешествие, ранее рассказывали о своей борьбе на стоянке корабля в Белфасте.

Феникс связала все свои планы с этим трехлетним круизом после того, как другой проект жилых кораблей, базирующийся во Флориде Life at Sea, обанкротился и задолжал ей 30 000 долларов. Она ждала, пока Villa Vie выкупит бывшее судно Fred. Olsen корабль Braemar, прежде чем зарегистрироваться.

Затем Феникс внесла первоначальный депозит за кругосветное путешествие и планировала решить на борту, потратить ли от 120 000 до 338 000 долларов за каюту, или присоединиться к программе компании "Бесконечный горизонт", позволяющей пассажирам совершать круизы до конца жизни, начиная от 300 000 долларов.

В мае она прилетела в Саутгемптон, Англия, чтобы отправиться в путешествие к 425 пунктам назначения в 147 странах мира.

"Нас сообщили об одной небольшой задержке, но ничего не казалось критическим, и, конечно, планы путешествия и бронирования отелей были сделаны за несколько месяцев до этого", — сказала она.

Но затем круизная компания объявила, что переносит отправку корабля в Белфаст на 30 мая, а во время сухого дока на судостроительной верфи Harland & Wolff, печально известной тем, что построила обреченный на гибель корабль "Титаник", было выявлено еще больше проблем.

Из-за того, что судно простаивало четыре года во время пандемии, срок действия его сертификатов истек, и вместо того чтобы просто обновить их, Villa Vie пришлось начинать все с нуля.

Генеральный директор Майк Петтерсон объяснил CNN, что проблемы возникли, когда DNV – компания, производящая сертификацию – попросила документацию о прошлых ремонтах судна, которую Fred. Olsen не предоставил.

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Он утверждал, что другие работы были рекомендованы в прошлом, но так и не были выполнены – в частности, замена подшипника, без которого DNV не позволит Villa Vie выйти в море, даже несмотря на то, что судно неоднократно проходило ресертификацию с момента первой рекомендации в 2003 году.

А поскольку Villa Vie не имеет документации по ремонту двигателя, проведенному в 2007 году, пришлось провести новый ремонт и задокументировать его.

На фоне этих ремонтных работ ожидавшие рейс пассажиры застряли в Белфасте, в то время как Феникс недавно вернулась в родной штат, присоединившись к последнему этапу другого кругосветного круиза – четырехмесячного путешествия на лайнере Serenade of the Seas компании Royal Caribbean.

Она сказала, что ее депозит по Odyssey был частично возвращен, но она все еще пытается понять, что произошло.

"Я не могу даже начать объяснять эмоциональное опустошение и физические потери, которые это причинило мне", — сказала женщина. "Прошли недели, прежде чем я смогла спокойно говорить об этой ситуации и даже объяснить ее своим детям. Мне до сих пор очень трудно об этом говорить, ведь я мечтала о том, о чем мечтали все остальные на том корабле, а они забрали ее у меня, казалось бы, без всяких раздумий. Мне придется остаться с дочерью, пока я не придумаю совершенно новый план для своей жизни".

Но Петтерсон сказал, что Феникс "нарушила много условий и подписала соглашение о неразглашении".

"Резиденты-основатели проголосовали за то, чтобы поддержать ее отстранение, и мы планируем уважать это решение", — сказал он. "Нам больше нечего комментировать по поводу продолжающегося спора".

Другие резиденты намерены отправиться в плавание уже на следующей неделе после того, как Odyssey успешно прошел ходовые испытания. Петтерсон сказал в интервью CNN, что компания получила "несколько замечаний" относительно "корректировок", которые необходимо внести, в частности, по обучению персонала, но эти вопросы не будут препятствовать сертификации и выходу судна в море.

"Любые оставшиеся вопросы будут решены в течение выходных", — сказал он, отметив, что последним этапом является получение разрешения береговой охраны, что, как он надеется, произойдет в ближайшие дни.

Тем временем компания объявила, что прекращает ежемесячную оплату счетов за гостиницу в размере 500 000 долларов, заявив, что эти расходы становятся "неподъемными" после того, как за четыре месяца было потрачено более двух миллионов долларов. По словам Петтерсона, резиденты получат компенсацию в виде бортового кредита в размере до 198 долларов в день.

Напомним, лайнер для нудистов отправится в большой круиз. Стали известны правила "голого рая".

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