Туристку сняли с рейса из-за пота: что произошло (фото)

Она утверждает, что авиакомпания назвала ее "непригодной" для полета.

Британка пожаловалась, что ее сняли с рейса, когда она отправлялась в отпуск в Рим со своим мужем.

Об этом пишет Chronicle Live.

Пара потратила на поездку 3500 долларов и должна была вылететь 2 октября из международного аэропорта Ньюкасла без проблем, но все изменилось, когда Хелен Тейлор вернулась из туалета перед посадкой.

56-летняя женщина, которая сейчас переживает менопаузу и страдает диабетом 2 типа, сказала, что ей просто отчаянно хотелось сходить в туалет, и ей сказали: "Без проблем".

Хелен Тейлор с мужем / Фото: chroniclelive.co.uk

Но когда она вышла, она начала потеть и ощущать небольшое головокружение.

"Стюардесса увидела это и спросила: "С вами все хорошо?", а я ответила: "Со мной все хорошо, я только что поела после того, как не ела весь день, и у меня диабет 2 типа, это просто уровень сахара в крови", – рассказала она. "Все, что мне нужно, это сесть и выпить воды, и со мной все будет хорошо".

Тейлор сказала стюардессе, что у нее также наступила менопауза, из-за которой она потеет, добавив, что через две минуты она была "как под дождем".

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Однако бортпроводница ответила туристке, что ей необходимо пройти медицинское обследование, и примерно через 10 минут ей сказали, что она не может лететь, поскольку это "риск для полета".

Хелен также утверждала, что капитан оценил ее и решил, что она готова к полету, хотя потом одобрил, чтобы его команда вывела ее из самолета.

Тейлор назвала это испытание "смехотворным", заявив, что обращение с ней было "совершенно безумным".

Она добавила, что на выходе им пришлось вернуть свои покупки по беспошлинной торговле и пройти допрос на пограничном контроле, прежде чем забрать свои сумки и уехать домой.

Представитель Jet2 сообщил изданию, что после взаимодействия с независимыми специалистами медицинской авиации "экипаж принял это решение, поскольку здоровье, благополучие и безопасность клиентов всегда являются их главным приоритетом".

"Однако после дальнейшего расследования в первоочередном порядке мы связались с госпожой Тейлор, чтобы извиниться и вернуть ей деньги за отпуск как жест доброй воли", — добавил представитель.

Тейлор подвергла критике авиакомпанию, заявив, что бортпроводники не должны были иметь возможность принять такое решение.

"Они принимали решение на основании необоснованных доказательств, потому что они не являлись врачами", — сказала она. "Они не предоставили никакой медицинской помощи или помощи в передвижении при выходе из самолета, на взлетной полосе или при прохождении через аэропорт. Или какую-либо помощь с сумками. И тогда они сказали, что я непригодна для полетов".

Напомним, стюардесса назвала самые отвратительные вещи, которые делают пассажиры в самолете. Она вспомнила родителей, меняющих подгузники на столиках, и людей, стригущих ногти на ногах.

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