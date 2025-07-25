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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Туристов предупредили о новой угрозе на популярном курорте — детали пугают

Отдых в сердце Средиземноморья может обернуться опасностью — в туристических клубах активизировались мошенники.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Мальта

Мальта / © bigseventravel.com

Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало обновленные рекомендации для своих граждан, планирующих отдых на Мальте.

Об этом пишет Express.

В частности, речь идет о серьезных рисках, связанных с подмешиванием наркотиков в напитки в ночных клубах и барах.

Особое внимание эксперты обращают на район Пачевиль, который считается главным центром ночной жизни острова. Там зафиксированы случаи, когда преступники подсыпали наркотики в напитки посетителей, после чего заставляли их тратить значительные суммы или даже нападали на них. Кроме того, были зафиксированы случаи умышленного завышения счетов.

Путешественников призывают внимательно следить за своими напитками, избегать оставления коктейлей без присмотра и проверять счета после обслуживания.

Также, несмотря на то, что Мальта легализовала каннабис для личного использования дома в 2021 году, его употребление в общественных местах строго запрещено.

Нарушителям законов о наркотиках грозят тюремные сроки, высокие штрафы и даже запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком до пяти лет.

Напомним, ранее мы писали о 7 простых, но эффективных советах, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.

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