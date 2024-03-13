Туристов предупредили о странном законе в Таиланде: можно сесть за решетку на 10 лет

Туристов предупредили, что им грозит до 10 лет тюрьмы за невинную, на первый взгляд, вещь во время отдыха в Таиланде.

Так, если вас поймают со 120 игральными картами, власти могут привлечь вас к ответственности, пишет The Sun.

Известный как "Закон об игральных картах", действующий с 1935 года, запрещает иметь более 120 игральных карт. В нем говорится, что если ваша колода карт, превышающая двойной размер, не была зарегистрирована в государственном департаменте, вам грозит до 10 лет за решеткой.

В Таиланде действует строгое антигемблинговое законодательство, почти все формы азартных игр запрещены как средство борьбы с коррупцией и преступностью.

Гэвин Лапидус, директор туристического агентства eShores, сказал: "Очень важно, чтобы путешественники были осведомлены с местными законами и обычаями, поскольку правила в странах назначения могут сильно отличаться от их собственных. Хотя некоторые законы в разных странах мира могут показаться нам странными, очень важно проверять каждую страну назначения перед поездкой. В некоторых странах часто существуют ограничения на лекарства, которые можно ввозить в страну, уникальные правила вождения, различные указания по поводу гендера и сексуальности, а также множество других местных правил. Две важнейшие вещи – это провести заранее исследование и уважать местные законы и обычаи".

В 2016 году в тайском курортном городе Паттайя арестовали группу пожилых игроков в бридж. 32 иностранцев были пойманы во время рейда по борьбе с азартными играми, когда они играли незарегистрированными картами.

Напомним, туристы итальянского города Верона в очередной раз протерли дыру в груди статуи Джульетты. По поверью, это приносит успех в любви.

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