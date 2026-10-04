Туристов предупредили об опасной ошибке: одна заявка может открыть мошенникам доступ к вашим данным

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Британская актриса Лиза Райли рассказала, как во время оформления разрешения на въезд в США попала на фейковый сайт и передала мошенникам свои личные и банковские данные. По ее словам, ресурс выглядел практически так же, как официальный, которым она пользовалась раньше.

Об этом пишет ladbible.com.

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Что известно о мошеннической схеме

Райли оформляла ESTA — электронное разрешение, необходимое гражданам стран-участниц программы безвизового въезда в США. Она нашла нужный ресурс через поисковик, перешла по ссылке и принялась заполнять форму, не заметив ничего подозрительного.

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Женщина ввела номер паспорта, девичью фамилию матери и банковские реквизиты для оплаты заявки. Однако подтверждения не последовало. Только после этого она поняла, что могла оказаться на мошенническом сайте.

«Я многократно проходила этот процесс, поэтому ничего сразу не вызывало подозрений. Именно это меня больше всего испугало. Сайт выглядел вполне легитимным, и я искренне верила, что делаю все правильно», – рассказала актриса.

По словам Райли, после этого она принялась опасаться дальнейших попыток мошенничества, ведь преступники получили значительный объем персональной информации.

«Теперь все мои данные там. Я оказалась в очень уязвимом положении перед теми, кто может выдавать себя за представителей банка», — отметила она.

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Актриса призвала путешественников не искать ESTA через обычный поиск, а самостоятельно вводить адрес официального сайта в браузере: esta.cbp.dhs.gov . Это поможет не попасть на страницу, только имитирующую государственный ресурс.

Райли также посоветовала внимательнее относиться к неожиданным звонкам, сообщениям и электронным письмам. Она подчеркнула, что мошенники могут использовать похищенную персональную информацию, чтобы более убедительно выдавать себя за сотрудников банков или других организаций.

«Остановитесь и не торопитесь. Считайте, что это мошенничество. Если вы сомневаетесь, ваши сомнения небезосновательны», – посоветовала она.

По данным Nationwide, с которой Райли сейчас участвует в кампании по противодействию мошенничеству, 15% опрошенных людей сообщили, что передавали личные данные человеку, который впоследствии оказывался мошенником.

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Важно: официальная заявка ESTA оформляется через сайт правительства США. Туристам следует проверять адрес ресурса перед введением паспортных, банковских и других персональных данных.

Как мы писали, путешественникам советуют внимательнее выбирать цвет чемодана перед авиапутешествием. Черные, серые и темно-синие модели очень распространены, из-за чего пассажирам сложнее быстро узнать свой багаж на ленте выдачи. Авиакомпания рекомендует отдавать предпочтение более ярким или необычным цветам, а также добавлять в чемоданы заметные бирки или другие отличные элементы.

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