Туристов заставили заплатить почти 2300 гривен за мороженое: что придумали продавцы

Туристам продали мороженое за более 2000 грн / © pixabay.com

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В Риме туристов заставили заплатить 44 евро (почти 2300 грн) за два мороженого. Хотя пара была убеждена, что десерт стоит вдвое дешевле.

Об этом пишет dailymail.com.

В среду Николь Энн и ее партнер посещали популярную площадь Навона в столице Италии. Там пара посетила кафе-мороженое «Дон Нино», где заказала два мороженого, каждое из которых должно было состоять из двух шариков, по цене 12 евро.

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Однако они получили два мороженого по три шарика каждое за 12 евро, что составляет четыре евро за шарик.

В кафе также добавили взбитые сливки за дополнительные два евро, маленький макарон за три евро и маленький канноло за пять евро.

В итоге цена одного мороженого составила аж 22 евро. Туристы с неохотой вынуждены были оплатить счет на сумму 44 евро.

В Facebook-группе для отдыхающих в Италии женщина из Флориды выразила свое возмущение по поводу «туристической ловушки» и того, что этот десерт был «худшим мороженым, которое я когда-либо пробовала».

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Николь Энн сказала, что поняла, что ее обманули, только когда увидела чек, поскольку, по ее словам, в кафе создавалось впечатление, что дополнительные ингредиенты были бесплатными.

В комментариях в Facebook многие туристы сообщали о подобном опыте.

Так в Вене туристы вынуждены были доплатить 1,20 евро за мытье посуды после ужина в ресторане. Отдыхающие отмечают, что в туристических зонах стоит быть осторожным и внимательно изучать чек.

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