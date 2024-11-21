Туристу грозит 20 лет тюрьмы в Дубае за секс с девушкой на каникулах (фото)

Семья британского подростка, которому грозит до 20 лет заключения в тюрьме Дубая, обратилась к министру иностранных дел с просьбой помочь ему вернуться домой.

Об этом сообщает LADbible.

По данным правозащитной группы "Задержанные в Дубае", 18-летний Маркус Факана из Тоттенхэма 26 августа поехал в ближневосточный город на отдых с родителями.

Там он закрутил роман с лондонской девушкой, которая тоже была там. Маркус рассказал правозащитной группе, что они "прекрасно провели время вместе", и он рассказал родителям об их отношениях, но она не могла рассказать своим, "потому что они были строгими".

"Ей пришлось встречаться со мной, не говоря им, что она встречается с парнем", – объяснил Маркус. "Когда она уехала, я не мог дождаться, когда вернусь домой, чтобы увидеть ее снова. Вдруг в дверь нашей гостиницы постучала полиция. Они сказали, что забирают меня на допрос, но не сказали, зачем. Я не мог себе представить, за что. Я был напуган, и мои родители были напуганы.

На момент начала отношений девушке было 17 лет, и хотя Дубай недавно сделал секс вне брака легальным для туристов, обоим людям должно быть не менее 18 лет.

С тех пор девушке уже исполнилось 18, но Маркусу рассказали, что ее мать сообщила об их отношениях властям Дубая после того, как их семья вернулась в Лондон. Женщина могла не знать, что потенциально приговаривает Маркуса к 20 годам заключения.

Маркус Факано

После того, как полиция прибыла в его гостиничный номер, 18-летнего парня три дня удерживали в отделении полиции Аль-Барша, и в течение этого времени ему не разрешали связываться с родителями или звонить кому-либо.

Маркус все еще находится в Дубае, и ему грозит до 20 лет за решеткой, что побудило его семью обратиться к министру иностранных дел Дэвиду Ламми с просьбой помочь ему вернуться в Великобританию, в то время как они тратят много денег, чтобы обеспечить его жильем там.

Он сказал: "Я живу в Airbnb, что обходится моей семье в 2 000 фунтов стерлингов в месяц. Они скромно зарабатывают на жизнь, моя мама уборщица, а папа работает на складе. Они откладывали деньги на этот одноразовый отпуск и теперь потратили все свои сбережения. Полиция потребовала 10 тысяч дирхамов для залога, что, как мне сказали, ненормально, а расходы растут. Я здесь совсем один. Я молюсь, чтобы этот ужас закончился и я был дома на Рождество".

Напомним, в Украине осудили мужчину, потому что он занимался сексом и ругался. На заседание суда мужчина не пришел.

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