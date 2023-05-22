Туристу грозит ампутация полового члена после "сумасшедшего" 24-часового секс-марафона

Мужчине грозит ампутация полового члена после 24-часового секса под действием наркотиков.

Об этом пишет mirror.co.uk.

50-летний немец находится в тяжелом состоянии в больнице в Гроссето, Италия, после того, как занимался сексом под влиянием наркотиков в течение примерно суток.

Мужчина и его жена якобы провели "бешеную" ночь после того, как приняли экстази в квартире в Кастель-дель-Пьяно.

Местные СМИ сообщают, что мужчине тогда стало плохо и в начале мая оказался в больнице. Более чем через неделю после того, как его госпитализировали, его состояние было описано как тяжелое.

Пока он находится в отделении интенсивной терапии, однако его прогноз остается конфиденциальным, и имена пары не называются.

По сообщениям местных СМИ, у него был септический шок, повлекший некроз полового члена и мошонки.

Также в Италии в прошлом месяце сообщалось, что неумелый уролог находится под следствием после того, как он ампутировал пенис пациента из-за не существующей опухоли.

Хирург обвиняется в нанесении серьезных травм неназванному пациенту в регионе Тоскана в 2018 году. Мужчина, которому сейчас 68 лет, хочет подать в суд на 35-летнего хирурга и требует компенсацию в размере 400 000 евро.

Пациент сказал, что ему нанесен "очень серьезный ущерб" и что он заслуживает компенсации за физическую потерю полового члена, а также за психологическую травму, которую он получил.

Говорят, что проводивший операцию хирург имел большое уважение, но больше не работает в больнице в Тоскане и переехал в Милан.

Напомним: пьяный мужчина уснул с 9 металлическими кольцами на пенисе. Как его спасали пожарные.

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