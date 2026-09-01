Туристы бросают в Треви миллионы: что потом происходит с этими деньгами

Фонтан Треви / © wikipedia.org

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Знаменитый фонтан Треви в Риме ежегодно приносит около 1,5 миллиона евро — именно столько туристы бросают в воду монеты, загадывая желания и надеясь когда-нибудь вернуться в итальянскую столицу.

Об этом пишет Science Daily.

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В среднем каждый день в фонтан попадает около 3000 евро. Дважды в неделю его частично осушают, а работники собирают монеты со дна, сметая их в кучу и откачивая специальным оборудованием.

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Деньги город себе не оставляет. Все монеты передается римскому отделению католической благотворительной организации Caritas.

Там их считают, обменивают иностранную валюту и направляют средства на помощь малоимущим, социальные программы, столовые и поддержку бездомных.

К примеру, в 2022 году из фонтана собрали около 1,4 миллиона евро. Часть этих денег пошла на финансирование Caritas Emporium – социального супермаркета, где люди с низкими доходами могут получать товары первой необходимости.

Монеты когда-то воровали прямо из фонтана

В течение десятилетий часть денег из Треви забирал римлянин Роберто Черчеллетта, прозванный д'Артаньяном.

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С 1968 по 2002 год он приходил к фонтану еще до рассвета и вытаскивал монеты с помощью граблей и длинного магнита. По сообщениям СМИ, в отдельные дни ему удавалось копить около тысячи долларов.

Долгое время полиция не вмешивалась, поскольку юридический статус монет в фонтане оставался нечётким. В конце концов мужчину задержали в 2002 году.

За доступ к фонтану теперь нужно платить

Со 2 февраля 2026 года туристам нужно платить 2 евро, чтобы спуститься в зону непосредственно у чаши фонтана Треви.

В Риме объяснили, что нововведение должно помочь контролировать толпы у достопримечательности. В 2025 году, по данным городских властей, фонтан вблизи посетили около 10 миллионов человек, а в самые загруженные дни количество туристов достигало 70 тысяч.

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В то же время, традиция с монетами не изменилась: все деньги, которые туристы бросают в воду, по-прежнему передают Caritas на благотворительность.

Ранее мы писали, что итальянский город Наро на Сицилии присоединился к населенным пунктам, где заброшенные дома предлагают приобрести всего за 1 евро. Однако символическая цена недвижимости – только начало затрат для будущего владельца.

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