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Туристы бросают в Треви миллионы: что потом происходит с этими деньгами
Туристы ежедневно бросают в фонтан Тревие тысячи евро, а за год сумма достигает около 1,5 миллиона. Все собранные монеты передают на благотворительность
Знаменитый фонтан Треви в Риме ежегодно приносит около 1,5 миллиона евро — именно столько туристы бросают в воду монеты, загадывая желания и надеясь когда-нибудь вернуться в итальянскую столицу.
Об этом пишет Science Daily.
В среднем каждый день в фонтан попадает около 3000 евро. Дважды в неделю его частично осушают, а работники собирают монеты со дна, сметая их в кучу и откачивая специальным оборудованием.
Деньги город себе не оставляет. Все монеты передается римскому отделению католической благотворительной организации Caritas.
Там их считают, обменивают иностранную валюту и направляют средства на помощь малоимущим, социальные программы, столовые и поддержку бездомных.
К примеру, в 2022 году из фонтана собрали около 1,4 миллиона евро. Часть этих денег пошла на финансирование Caritas Emporium – социального супермаркета, где люди с низкими доходами могут получать товары первой необходимости.
Монеты когда-то воровали прямо из фонтана
В течение десятилетий часть денег из Треви забирал римлянин Роберто Черчеллетта, прозванный д'Артаньяном.
С 1968 по 2002 год он приходил к фонтану еще до рассвета и вытаскивал монеты с помощью граблей и длинного магнита. По сообщениям СМИ, в отдельные дни ему удавалось копить около тысячи долларов.
Долгое время полиция не вмешивалась, поскольку юридический статус монет в фонтане оставался нечётким. В конце концов мужчину задержали в 2002 году.
За доступ к фонтану теперь нужно платить
Со 2 февраля 2026 года туристам нужно платить 2 евро, чтобы спуститься в зону непосредственно у чаши фонтана Треви.
В Риме объяснили, что нововведение должно помочь контролировать толпы у достопримечательности. В 2025 году, по данным городских властей, фонтан вблизи посетили около 10 миллионов человек, а в самые загруженные дни количество туристов достигало 70 тысяч.
В то же время, традиция с монетами не изменилась: все деньги, которые туристы бросают в воду, по-прежнему передают Caritas на благотворительность.
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