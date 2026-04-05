Туристы наткнулись на тайник с золотом: находка оценивается в 330 тысяч долларов

Сокровище. Фото: Muzeum východních Čech Gradec Králové

В лесу в Чехии двое туристов случайно наткнулись на тайник с золотыми монетами и драгоценностями, который, вероятно, пролежал там почти столетие. Стоимость находки оценивают в более 330 тысяч долларов, однако ее происхождение до сих пор остается загадкой.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Инцидент произошел в горном районе Крконоше. Путешественники заметили алюминиевую банку, спрятанную в щели каменной стены. Внутри обнаружили 598 золотых монет, сложенных в 11 стопок и завернутых в ткань. В нескольких шагах от первого тайника, примерно в метре, они нашли еще один тайник — железный ящик. В нем хранились различные изделия из драгоценных металлов: 16 портсигаров, 10 браслетов, серебряный плетеный кошелек, пудреница, расческа и цепочка с ключом. Всего туристы вынесли из леса около 6,8 кг ценного груза.

В музее объяснили, что подобные «депо» — тайники с ценностями — известны еще с доисторических времен. Как отметил руководитель археологического отдела Музея Восточной Богемии Мирослав Новак, сначала такие тайники имели религиозное значение, а впоследствии использовались для сохранения имущества в неспокойные периоды с намерением вернуть его позже. В то же время он подчеркнул, что эта находка является необычной из-за большого количества драгоценного металла.

Специалисты уже исследовали монеты по их штамповке. Установлено, что они были отчеканены в период с 1808 по 1915 год и происходят из разных стран Европы — в частности Франции, Турции, Бельгии, Румынии, Италии, России и Австро-Венгрии. Часть монет Австро-Венгрии имеет состав, который использовали до 1930-х годов.

Из-за такого многообразия определить владельца сокровища сложно. В музее отмечают, что пока невозможно точно сказать, принадлежали ли эти ценности чехам, немцам или евреям.

Среди версий, которые рассматривают исследователи, — предположение, что сокровище могли спрятать люди, которые бежали во время нацистской аннексии региона, или же немцы, которые пытались сохранить имущество, опасаясь изгнания.

Несмотря на денежную оценку более 330 тысяч долларов, в музее отмечают: историческая ценность этой находки «бесчисленна».

«Музей планирует выставить коллекцию на показ после того, как туристам, которые принесли коллекцию в музей, будет выплачен 10-процентный гонорар за то, что нашел ее», — говорится в статье.

