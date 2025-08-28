Туристы ночуют на улице, чтобы "захватить" бассейн: что происходит (фото, видео)

море / © Pixabay

На популярном европейском курорте туристы довели борьбу за лежаки до крайности — они остаются ночевать на шезлонгах у бассейна. Такое явление заметили отдыхающие из Великобритании.

Об этом пишет издание Whats The Jam.

Как туристы занимают места

30-летний Бен Смит из Шеффилда рассказал, что еще за несколько часов до открытия бассейна большинство шезлонгов уже занято. Ночью лежаки покрыты полотенцами или даже людьми, решившими остаться на них спать.

«Люди буквально спят на шезлонгах, чтобы никто не занял их место», — отметил Смит.

Стоимость проживания в четырехзвездочном отеле Gf Fanabe на острове Тенерифе составляет £259 (около 12 тыс. грн) за ночь с человека.

Борьба за лежаки / © скрин с видео

По правилам отеля, полотенца из лежаков, оставленных без присмотра, персонал имеет право убирать. Именно поэтому часть отдыхающих ночует у бассейна, чтобы формально оставаться на месте.

«Это выглядит несколько абсурдно. Я понимаю мотивацию людей, но они сами создают проблему, от которой пытаются скрыться», — добавил Смит.

Часто большинство шезлонгов занято только полотенцами, хотя фактически никто ими не пользуется. По словам туриста, неоднократно случались ситуации, когда для трех человек удавалось найти только одно свободное место.

Впрочем, некоторые отдыхающие проявляют доброжелательность — позволяют пользоваться незанятыми лежаками.

«С одной стороны это приятно, но с другой — почему тогда держать полотенце на том, чем не пользуешься? Это скорее проявление эгоизма», — отметил Бен Смит.



