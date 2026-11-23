Фонтан Треви потерял 238 тысяч евро / © Unsplash

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Годами путешественники со всего мира оставляли мелкие монеты в знаменитом римском фонтане Треви, надеясь когда-нибудь снова оказаться в итальянской столице. Но сегодня этот щедрый денежный поток хоть и не остановился полностью, но существенно уменьшился. В этом году в фонтан набросали ориентировочно на 238 тысяч евро меньше обычного.

Об этом пишет Bild.

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В фонтан Треви за этот год набросали на 238 тысяч евро меньше

Скорее всего, на привычку туристов повлияло нововведение: теперь, чтобы подойти к достопримечательности, каждый желающий должен заплатить 2 евро.

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По итогам прошлого года работники достали из 26-метрового каскада в центре Рима 1,86 миллиона евро. Все эти деньги уже шесть лет получает организация Caritas Roma, которая направляет их на поддержку малообеспеченных и реализацию социальных инициатив.

Но журналисты The Guardian обратили внимание, что в этом году сумма выловленных монет сократилась ориентировочно на 238 тысяч евро. Эксперты связывают это с билетами, которые стали обязательными с февраля 2026 года.

Руководитель Caritas Roma Джустино Тринча предположил, что именно блокировка бесплатного доступа к фонтану могла повлиять на количество монет в нем.

Городские власти пошли на такой шаг, чтобы справиться с туристическим коллапсом — ежегодно в сезон отпусков возле достопримечательности собиралось более 4 миллионов человек. Из-за постоянной давки там участились случаи краж монет из воды, территория быстро засорялась, а само архитектурное сооружение терпело повреждения.

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Теперь деньги за вход будут пополнять бюджет на реставрацию и уход за этим и соседними историческими объектами. По подсчетам муниципалитета, стартовый месяц работы по новым правилам принес городу более 435 тысяч евро — фактически эти деньги «перетекли» из чаши фонтана в городскую казну.

В офисе римского Caritas пока не готовы делать громкие выводы о финансовых потерях. Как пояснил спикер организации, во время предварительных подсчетов сбора монет этого года с фонтана специалисты еще не сортировали монеты других стран, а потому потери могут быть не такими значительными.

Фонтан Треви примыкает к фасаду дворца Поли в историческом центре Рима. Строительство монументального фонтана длилось 30 лет — с 1732-го по 1762-й по инициативе Папы Климента XII. Этот архитектурный ансамбль искусствоведы признают эталоном барокко.

Мировую славу локации принесло кино: именно здесь снимали легендарные сцены картины «Сладкая жизнь», где главные роли исполнили Анита Экберг и Марчелло Мастроянни.

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Фонтан Треви: последние новости

Напомним, туристы ежегодно бросают в римский фонтан Треви около 1,5 миллиона евро, а это около 3000 евро в день. Дважды в неделю работники частично осушают фонтан и собирают монеты, которые власти полностью передают католической благотворительной организации Caritas.

Там деньги пересчитывают и направляют в поддержку бездомных, столовые и социальные программы, в частности, на финансирование супермаркета Caritas Emporium для людей с недостаточными доходами.

Когда-то монеты десятилетиями незаконно забирал местный житель Роберто Черчеллетта по прозвищу д’Артаньян — с 1968-го по 2002-й год он до рассвета вытаскивал деньги с помощью граблей и магнита, пока его в конце концов не задержала полиция.

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