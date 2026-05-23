Курьезы
108
2 мин

Туристы проникли в вольер вирусной обезьянки Панча: чем это закончилось (фото)

Туристам грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

Юлия Шолудько
Макака Панч

Макака Панч / © Getty Images

В Японии правоохранители задержали двух граждан США после того, как они незаконно проникли в вольер с макакой за кличке Панч, которая стала популярной Интернет-сенсацией.

Инцидент произошел в зоопарке города Ичикава, где животное содержится вместе с еще примерно 60 макаками. По данным полиции, мужчины намеренно перелезли через забор и попали в сухой ров вокруг вольера.

Задержанными оказались 24-летний Рейд Джанай Дейсун и 27-летний Нил Джабари Дуан. Их оперативно задержали сотрудники зоопарка, после чего передали полиции.

Сообщается, что один мужчина был одет в яркий костюм с маской смайлика и очками, а другой снимал событие на видео. По предварительным данным, инцидент мог быть частью онлайн-продвижения, связанной с криптовалютными проектами.

Проникновение вызвало панику среди животных, однако ни одна макака не пострадала. Сотрудники зоопарка смогли быстро остановить нарушителей до того, как они приблизились к животным.

Во время допроса подозреваемые сначала предоставили ложные данные о себе, что дополнительно усложнило дело. В настоящее время им инкриминируют насильственное препятствие работе зоопарка.

Макака Панч приобрел известность после серии вирусных фото, на которых он держит плюшевую игрушку. Животное стало известно после того, как его мать отказалась от него после рождения, и оно привязалось к игрушке как к источнику комфорта.

После роста популярности Панча количество посетителей зоопарка резко увеличилось, что уже неоднократно повлекло за собой дискуссии о поведении туристов и контент-креаторов в Японии.

В случае признания виновными мужчинам грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

