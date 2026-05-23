Туристы проникли в вольер вирусной обезьянки Панча: чем это закончилось (фото)

Макака Панч / © Getty Images

Реклама

В Японии правоохранители задержали двух граждан США после того, как они незаконно проникли в вольер с макакой за кличке Панч, которая стала популярной Интернет-сенсацией.

Об этом пишет Unilad.

Инцидент произошел в зоопарке города Ичикава, где животное содержится вместе с еще примерно 60 макаками. По данным полиции, мужчины намеренно перелезли через забор и попали в сухой ров вокруг вольера.

Реклама

Задержанными оказались 24-летний Рейд Джанай Дейсун и 27-летний Нил Джабари Дуан. Их оперативно задержали сотрудники зоопарка, после чего передали полиции.

Сообщается, что один мужчина был одет в яркий костюм с маской смайлика и очками, а другой снимал событие на видео. По предварительным данным, инцидент мог быть частью онлайн-продвижения, связанной с криптовалютными проектами.

Проникновение вызвало панику среди животных, однако ни одна макака не пострадала. Сотрудники зоопарка смогли быстро остановить нарушителей до того, как они приблизились к животным.

Во время допроса подозреваемые сначала предоставили ложные данные о себе, что дополнительно усложнило дело. В настоящее время им инкриминируют насильственное препятствие работе зоопарка.

Реклама

Макака Панч / © Getty Images

Макака Панч приобрел известность после серии вирусных фото, на которых он держит плюшевую игрушку. Животное стало известно после того, как его мать отказалась от него после рождения, и оно привязалось к игрушке как к источнику комфорта.

После роста популярности Панча количество посетителей зоопарка резко увеличилось, что уже неоднократно повлекло за собой дискуссии о поведении туристов и контент-креаторов в Японии.

В случае признания виновными мужчинам грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

Напомним, в зоопарке Николаева показали уникальное животное.

Реклама

Новости партнеров