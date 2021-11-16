Туристы случайно сняли видео, как буйвол, защищая стадо, противостоит огромному носорогу и побеждает

Противостояние между животными продолжалось 4 минуты.

В заповеднике Кариега в Южной Африке туристы сняли на видео, как 700-килограммовый буйвол защищает свое стадо от 2,5-тонного носорога. Животное, несмотря на меньший вес, не отступает и смело бросается в бой.

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Об этом пишет dailymail.co.uk.

31-летний Уэйн Ховарт рассказал, что он вел группу туристов заповедником Кариега и те стали свидетелями противостояния двух гигантских животных. На видео видно, как 700-килограммовый капский буйвол противостоит 2,5-тонному белому носорогу. Даже когда животное толкает его, буйвол смело стоит и не отступает, защищая свое стадо. В то же время, другие буйволы стали вокруг животных и медленно подходят к эпицентру боя. После этого носорог медленно отступает.

Daily Mail

Уэйн Ховард считает, что конфликт между животными мог произойти из-за того, что самка носорога с потомством и самцом шли мимо стада буйволов. Тогда кто-то из меньших животных мог случайно задеть самку или потомство, а потому носорог бросился их защищать.

"Бой длился почти 4 минуты, однако никто из животных не получил серьезных травм. Носорог отступил, потому что его могли испугать другие члены стада буйволов", — говорит Ховарт.

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