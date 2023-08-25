Туристы встретили в горах голого "мужчину-волка" с копьем: "Как человек каменного века" (фото)

По их словам, он выглядел как человек каменного века из учебника истории.

Путешественники сделали фотографию загадочного обнаженного "человека-волка", который, по мнению чиновников, жил в дикой природе не менее 5 лет, когда они путешествовали по немецким горам Гарц.

Об этом пишет Bild.

Джина Вайс и ее друг Тоби заметили сидящего на камне мужчину и держащего в руках копье.

31-летняя Вайс рассказала, что случайная встреча длилась около 10 минут, когда они исследовали лес недалеко от Бланкенбурга, примерно в 240 км от Берлина.

"Человек-волк" в горах Германии / Фото: bild.de

"Когда мы добрались до песчаных пещер, мы увидели человека-волка. Он стоял высоко на одной из пещер и держал в руке длинную деревянную палку, похожую на копье", — рассказала она.

По оценкам Вайс, этому мужчине было около 40 лет, и, по ее словам, он выглядел так, будто был выходцем из доисторических времен.

"Он не сводил с нас глаз, ничего не говорил. Он был грязным, как человек каменного века из учебника истории", — рассказала она.

"Человек-волк" в горах Германии / Фото: bild.de

Как говорится в Times, в марте властям позвонил обеспокоенный турист с просьбой о помощи и сказал: "Здесь по парку бегает человек-волк", а также рассказал, что вокруг фигуры появлялись непонятные огненные стрелы.

Однако сотрудники службы экстренной помощи не смогли найти "человека-волка", когда прибыли на место для расследования. Члены пожарной команды Бланкенбурга также сообщили, что видели человека, который бродит по лесу, но сбежал. Сотрудники службы экстренной помощи объяснили, что их беспокойство больше связано с тем, что мужчина живет в лесу и может вызвать разрушительный лесной пожар, чем с легендой о "человеке-волке", который преследует туристов в дикой природе.

"Кто-то явно знает, как жить на улице и приспосабливаться к смене времен года", – сказал руководитель пожарной команды Бланкенбурга Александр Бек.

Горный массив Гарц, расположенный на севере Германии, простирается на 110 км до немецких земель Саксония-Анхальт и Нидерсаксен, а его самой высокой вершиной является Брокен, возвышающийся над ландшафтом на высоте более 1127 м, согласно веб-сайту парка.

Этот регион известен своим лабиринтным ландшафтом и густой растительностью, различающейся по всей территории.

Ужасные легенды и мифы о странных и потусторонних существах, скрывающихся в больших горных хребтах и дикой местности, не являются новыми для немецких народных сказок и басен. Треть страны покрыта густыми лесами, а леса региона Гарц полны преданий, сосредоточенных на ведьмах, древних культах и дьявольских зверях, блуждающих в тени.

Напомним, в Бразилии мужчина боролся голыми руками с ягуаром, защищая племянников. Он рассказал, как ему чудом удалось выжить.

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