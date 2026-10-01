Твердое или жидкое мыло: каким лучше мыть руки и действительно ли есть разница

Каким мылом лучше мыть руки / © pexels.com

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Вопрос о том, что более гигиенично — твердое или жидкое мыло, появляется каждый раз, когда одним средством пользуются несколько человек. Хотя твердый кусок мыла обычно простой, дешевый и понятный, достаточно ли он гигиеничен, если таким мылом пользуется много людей?

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Что более гигиенично: твердое или жидкое мыло

Немалое количество людей интересует то, накапливаются ли на твердом мыле бактерии. По словам специалистов, и твердое, и жидкое мыло одинаково эффективно очищают руки во время повседневного мытья. Официальные центры контроля и профилактики заболеваний (CDC), а также Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) подтверждают, что оба варианта хорошо удаляют микробы, поэтому ни одному из них не отдают предпочтение.

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Впрочем, особенности использования каждого вида мыла имеют свои нюансы.

На поверхности твердого мыла, которое уже кто-то использовал, действительно могут накапливаться микроорганизмы. Небольшое исследование 1984 года раскрыло, что от 92% до 96% образцов твердого мыла, отобранных в нескольких локациях, содержали бактерии.

Для сравнения, среди образцов жидкого мыла этот показатель составил всего 8%. При этом присутствие микроорганизмов на куске мыла не означает, что они автоматически переходят на кожу или могут спровоцировать болезнь.

«Бактерии на поверхности бруска не означают автоматически, что эти бактерии передаются человеку, который его использует», — говорит фармацевт, разрабатывающий средства по уходу за кожей, Дженис Косма-Кави.

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Она приводит пример другого эксперимента, во время которого куски мыла специально загрязнили высокими концентрациями бактерий E. coli и Pseudomonas aeruginosa. После того, как 16 участников помыли руки этим мылом, ученые не обнаружили ни одного тестового штамма на их коже.

Хотя это исследование охватывало небольшую группу людей и конкретный тип мыла, его результаты четко показывают разницу между наличием бактерий на самом средстве и их реальным перенесением во время гигиенической процедуры.

Так какое мыло лучше использовать

Для безопасного использования твердого мыла ключевую роль играют условия его хранения. Кусочек мыла должен полностью высыхать между использованием, чтобы не раскисать в застоявшейся воде. Именно влажная среда создает благоприятные условия для жизнедеятельности бактерий. Значит вам нужна мыльница, в которой не скапливается вода.

Чтобы предотвратить это, нужно выбирать мыльницы с отверстиями или решетчатым дном. Они обеспечат стекание воды и циркуляцию воздуха.

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Также важно ставить мыло подальше от прямых струй воды из крана или душа. Если в мыльнице постоянно скапливается жидкость, ее нужно сливать как можно чаще или переставить мыльницу в другое место.

Кроме того, эксперты советуют периодически мыть саму мыльницу от остатков, а в случае заметного загрязнения куска мыла — ополоснуть его водой.

С точки зрения экологии и экономичности твердое мыло часто имеет преимущество: оно более концентрированное, легче при транспортировке и обычно продается в бумажной или картонной упаковке вместо пластиковых флаконов с дозаторами.

Жидкое мыло тоже может быть экологичным выбором, если покупать большие сменные блоки и использовать один и тот же дозатор многократно. При этом специалисты призывают брать только необходимое количество средства и избегать чрезмерно горячей воды, чтобы снизить общее влияние на окружающую среду.

Как мыть руки в помещениях, где есть поток людей

Если в заведениях питания, больницах или других местах с большим потоком людей вам нужно помыть руки, лучше использовать для этого жидкое мыло.

«Оба варианта могут быть эффективными при правильном использовании. В ванной комнате, которой пользуются многие люди, я часто предпочитаю жидкое мыло или мыло-пенку, поскольку средство дозируется без необходимости постоянно касаться одного и того же бруска; к тому же это удобно для детей и для частого мытья рук», — объясняет доктор Дженис Косма-Кави.

В общем, эксперты приходят к выводу: независимо от выбранной формы мыла, решающее значение имеет не упаковка, а правильная техника мытья рук.

Необходимо намочить руки чистой проточной водой, намылить ладони, тыльную сторону, межпальцевые зоны и участки под ногтями, тщательно тереть их не менее 20 секунд, после чего полностью смыть пену и вытереть руки чистым полотенцем.

Можно ли постоянно мыться дегтярным мылом

Напомним, дегтярное мыло является проверенным временем натуральным средством на основе березового дегтя, которое при правильном использовании становится эффективной альтернативой многим современным косметическим продуктам. Благодаря мощным антисептическим и противогрибковым свойствам оно глубоко очищает поры, нормализует работу сальных желез, уменьшает сыпь, воспаление и жирный блеск.

Кроме ухода за телом, этот продукт улучшает состояние кожи головы, помогает бороться с перхотью, зудом и способствует укреплению волос. Также мыло оказывает успокаивающий эффект при раздражении или укусе насекомых и ценится за простой состав без лишней химии.

Несмотря на многие преимущества, дегтярное мыло может подсушивать кожу. Чтобы избежать шелушения, его не стоит использовать слишком часто, а после применения важно обязательно увлажнять кожу.

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