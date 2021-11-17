Картину Фриды Кало купили в Нью-Йорке за почти $35 млн

Картину Фриды Кало купили в Нью-Йорке за почти $35 млн

Картина называется "Диего и я".

Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе почти за 35 миллионов долларов. Это самая высокая в истории аукциона цена за произведение искусства, созданный в Латинской Америке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

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На автопортрете под названием "Диего и я" Фрида Кало изобразила себя с портретом своего мужа и коллеги Диего Риверы во главе.

Отмечается, что это самая высокая сумма, когда-либо полученная за картину латино-американского художника. Работы легендарной мексиканской художницы продают крайне редко. Именно это и объясняет высокую цену на холст.

Новости мира: автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за почти 35 миллионов долларов

Торги начались с 26 млн. долларов. Впрочем, уже вскоре цена составила 31 млн. Вместе с комиссией сумма для покупателя составила 34,9 млн долларов. Как пишет The New York Times, покупателем работы стал Эдуардо Ф. Косантини, который основал в Аргентине один их музеев.

Как сообщалось, в Париже была продана с молотка копия знаменитой картины "Мона Лиза". За копию "Мона Лизы" покупатель на аукционе оплатил кругленькую сумму – 210 тысяч евро. Репродукцию владельцы обнаружили на своем чердаке. Она являлась частью семейной коллекции живописи. Копию "Мона Лизы" нарисовали примерно столетием позже, чем Леонардо Да Винчи создал оригинал.

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