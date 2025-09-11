"Ты испортишь мою свадьбу": невеста запретила подружке фотографироваться из-за внешности

Невеста / © Getty Images

Неприятный инцидент произошел в Великобритании, где невеста попросила свою подружку не появляться на свадебных фотографиях из-за ее татуировки на руке. Эта история, опубликованная женщиной на Reddit, вызвала негодование в сети.

Об этом пишет Daily Mail.

Оскорбительная просьба

Женщина рассказала, что ее подруга, с которой они дружат 20 лет, пригласила ее быть подружкой невесты на свадьбе в Лондоне. Однако незадолго до события другая подружка невесты сообщила ей, что невеста не хочет, чтобы татуировка попала на фото. Впоследствии сама невеста написала, попросив подругу «не появляться на фотографиях, чтобы она не испортила их» своей татуировкой.

Женщина отметила, что хотя ее татуировки и самые большие, другие подружки невесты и сама невеста также имеют видимые татуировки. Несмотря на то, что она согласилась, чтобы «не портить особый день», ситуация очень расстроила.

Реакция сети

Пользователи Reddit подвергли критике невесту за ее «чрезвычайно неуважительное отношение». Большинство комментаторов посоветовали женщине вообще не идти на свадьбу.

«Это очень неуважительно. Когда фотограф скажет „а теперь подружки невесты“, а ты не выйдешь, разве другие люди не спросят, почему? — написал один из пользователей, указывая на унизительность ситуации.

Некоторые предложили ей придумать отмазку, а другие посоветовали просто сказать правду. Были и такие, что посоветовали ей объявить на свадьбе, что ее татуировки «портят эстетику», поэтому она не будет сниматься на фото. Многие удивлялись, почему невеста не попросила подругу одеть платье с длинными рукавами или просто не использовала фоторедактор. Впрочем, большинство сошлось во мнении, что если такие требования существуют, возможно, такая «подруга» этого и не стоит.

