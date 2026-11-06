"Ты мой ребенок, это твой дом": ученая-атеистка рассказала, что увидела после клинической смерти

Клиническая смерть / © ТСН

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Американская учёная, геолог и археолог Нэнси Райнс, которая ранее не верила в существование Бога и загробной жизни, рассказала о необычном опыте, пережитом во время операции. Этот случай кардинально изменил её отношение к смерти и религии.

Об этом пишет британское издание Unilad, ссылаясь на интервью Райнс американской актрисе и нейробиологу Майим Бялик, известной по роли Эми в сериале «Теория большого взрыва».

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Нэнси Райнс выросла в католической семье, однако впоследствии отказалась от значительной части своих религиозных убеждений и стала атеисткой. По её словам, она также панически боялась смерти и не верила в существование Рая или другой жизни после физической смерти.

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Переломным моментом стало дорожно-транспортное происшествие: женщину сбил автомобиль, когда она ехала на велосипеде. В результате полученных травм ей потребовалась операция на позвоночнике.

Именно во время хирургического вмешательства, когда Райнс находилась под общей анестезией, она пережила то, что впоследствии описала как опыт, близкий к смерти.

По словам учёной, в какой-то момент она якобы пришла в себя и сначала подумала, что проснулась после наркоза. Однако, оглядевшись вокруг, поняла, что находится вовсе не в операционной.

«Я стояла на склоне холма»: что увидела женщина

Райнс рассказала, что оказалась на склоне холма, откуда открывался необыкновенно красивый вид. Она описала это место как неземное, не похожее ни на одну местность, которую ей приходилось видеть на Земле.

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«Это не походило ни на одно место, где я физически бывала в этой реальности на этой планете», — рассказала она в интервью.

В то же время женщина отметила, что впоследствии, вспоминая пережитое, стала ассоциировать увиденный пейзаж с Шотландским нагорьем, хотя никогда там не была.

По её описанию, окружающее пространство было окутано лёгкой туманной дымкой, а предметы имели своеобразный металлический блеск. Самым удивительным было то, что вокруг не было Солнца, однако всё оставалось ярко освещённым.

Райнс сравнила этот свет с эффектом фотографического рассеивателя, который равномерно распределяет освещение. Она также утверждала, что видела вокруг своеобразные потоки энергии, которые словно пронизывали всё пространство.

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Необычность увиденного заставила её предположить, что она могла умереть прямо во время операции.

Что сообщил невидимый голос

По словам Райнс, в какой-то момент она начала задумываться, почему оказалась именно в этом месте, ведь раньше не верила в загробную жизнь. В частности, женщина не понимала, почему, если она действительно умерла, не оказалась в аду.

Ответ, как утверждает учёная, поступил в виде голоса, который она описала как чрезвычайно мощный и в то же время такой, что его было невозможно услышать обычным способом.

«Это был такой голос — громкий, но в то же время не громкий, — который окружал меня и проникал сквозь меня», — вспоминала Райнс.

По её словам, голос сообщил, что она — его дочь, а место, в котором она находится, — её настоящий дом.

Этот момент вызвал у женщины чрезвычайно сильные эмоции. Она рассказала, что начала плакать, почувствовав глубокую связь с голосом и окружающим пространством.

Почему исчез страх смерти

Одним из самых неожиданных последствий этого опыта для Райнса стало полное переосмысление собственного отношения к смерти.

Женщина рассказала, что возвращение в физическое тело сопровождалось чувством грусти. Она не хотела покидать место, которое воспринимала как свой настоящий дом.

После этого пережитого случая Райнс перестала панически бояться смерти. Она убеждена, что физическое существование не обязательно является завершением человеческой жизни, а смерть может означать возвращение в то место, которое она увидела во время своего необычного опыта.

Впоследствии ученыца написала книгу «Awakenings from the Light: 12 Life Lessons from a Near Death Experience» («Пробуждение от света: 12 жизненных уроков из опыта, близкого к смерти»), в которой поделилась собственными выводами и размышлениями о пережитом.

Напомним, что тайна того, что происходит с человеком после смерти, стала ещё более загадочной после того, как учёные обнаружили признаки сознания у пациентов, чьё сердце останавливалось на несколько минут. Участники исследования, пережившие остановку сердца, смогли распознать звуки, воспроизводившиеся во время реанимации, хотя в это время их состояние считалось критическим.

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