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Тянул к берегу 40 минут: американец поймал гигантского голубого сома

Тянул к берегу 40 минут: американец поймал гигантского голубого сома

Фото из открытых источников

Мужчина может установить рекорд.

В американском штате Техас рыбак поймал большого голубого сома весом 14,3 килограмма.

Мужчина может установить мировой рекорд, сообщает издание For The Win.

Сообщается, что Бен Кристенсен ловил рыбу в реке Педерналес. Когда он заметил большого голубого сома, то забросил удилище, чтобы заманить рыбу. Сом клюнул. Рыбалка в течение 40 минут пытался вытащить его на берег.

"Он был старый, слепой на один глаз.  Его желудок был пуст, когда мы его обработали", — рассказал мужчина.

Сотрудники Управления рыболовства внутренних водоемов Остина и Сан-Маркоса взвесили и измерили сома. Его объявили рекордсменом. В свою очередь, рыбалка хочет подать данные о своем вылов Международной ассоциации охотничьих рыб для установления нового мирового рекорда.

Как сообщалось, в Великобритании 39-летний сантехник Саймон Дэвидсон поймал селедочную акулу атлантическую. Длина пойманной акулы составляла 2,1 м. Вес — 250 кг. Дэвидсон побил предыдущий рекорд: в 1993 году шотландский рыбак поймал селедочную акулу атлантическую, которая была 230 килограммов.

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