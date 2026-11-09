Тыква весом 350 кг: в Черкасской области хозяин вырастил гигантскую ягоду

В Черкасской области вырастили гигантскую тыкву

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В городе Смела Черкасской области местный фермер Алексей Буряченко собрал на собственном огороде незаурядный урожай — гигантскую тыкву весом 350 килограммов. Чтобы сорвать ягоду с грядки и взвесить, понадобилась помощь нескольких мужчин и специальная лебедка. Мужчина рассказал, как ему удалось вырастить такую огромную тыкву.

Об этом рассказали «Суспільне Черкаси».

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Смелянин вырастил тыкву размером с медведя: вес ягоды достигает 350 килограммов

Окружность тыквы составляет около четырех метров, а вес достигает 350 килограммов. Алексей выращивал свою тыкву полгода. Весь процесс выращивания мужчина подробно снимал для своего YouTube-канала.

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Среди тех, кто выращивает огромные тыквы, существует особая традиция — давать им имена.

«Это моя 350-я тыква. Среди тыквенников принято называть тыквы той цифрой, сколько килограмм данная тыква весит», — говорит Алексей.

Чудо-ягода выросла на приусадебном участке площадью 70 квадратных метров. Впрочем, растениям оказалось тесновато, потому что четыре куста сильно разрослись и принесли девять тыкв разного размера.

Увлечение гигантоманией появилось у мужчины всего два года назад, когда они с женой приобрели эту усадьбу. Раньше Алексей совсем не имел опыта в сельском хозяйстве, поэтому первые шаги делал интуитивно.

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«Была грядка. Думаю, что бы там вырастить. Выращу одну большую тыкву. Быстро заказал семена, вычислил в интернете, что атлантический гигант подходит как нельзя лучше. Заказал 100 грн — 100 г, посадил, выросла тыква аж 17 кг и 700 г».

Фото: Суспільне Черкаси

Поняв технологию, в этом сезоне мужчина подошел к делу гораздо серьезнее. Посевной материал он нашел на специализированных вебсайтах.

«И уже в этом году я заказал семена из тыквы, выращенной в прошлом году в Украине, которая получила статус рекорда Украины — 252 кг. И именно из этой тыквы выросла эта гигантская тыква. Я купил три семечка за 300 грн. Из трех выжило только одно растение».

Залогом такого успеха стали тщательная подготовка почвы и постоянный уход. Участок хозяин начал готовить еще с осени с помощью конского перегноя. На протяжении всего лета мужчина старательно подкармливал тыкву вермичаем из калифорнийских червей.

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Мужчина надеется зафиксировать результат как национальный рекорд, но помешать может высокая стоимость процедуры.

«Если бы нашлись спонсоры, можно было бы зафиксировать этот рекорд. Полная стоимость — 39 000 грн, заявленная со скидкой — 29 000».

Пока ищут спонсора, тыква до первых морозов будет оставаться на улице. Затем ее разрежут и соберут посевной материал. Мякоть пойдет на корм курицам.

Как вырастить гигантскую тыкву

Напомним, для выращивания крупных, сочных и сладких тыкв важно выбрать солнечный участок с рыхлой и плодородной почвой, поскольку в тени плоды становятся мелкими. Эта культура достаточно устойчива к засухе благодаря мощным корням, а избыток влаги влечет за собой загнивание.

В кропотливом уходе растение нуждается лишь в начале роста — в этот период важны регулярный полив и удаление сорняков, пока разросшиеся листья не начнут угнетать их самостоятельно.

Щедрый урожай также зависит от севооборота. Лучшими предшественниками для тыквы являются бобовые, а также картофель, лук, чеснок, капуста, морковь и свёкла. В то же время не стоит сажать тыквы после культур их семьи — огурцов, кабачков, патиссонов, дынь и арбузов, поскольку у них общие болезни и вредители. Возвращать тыквы на ту же грядку рекомендуется не раньше чем через 3–4 года.

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