Тысячи галлонов радиоактивных отходов сбросят в реку: что известно

Радиактивные отходы

Реклама

Федеральный суд США принял решение в пользу компании Holtec International, разрешив ей сбросить 45 тысяч галлонов радиоактивной воды с закрытой атомной электростанции Indian Point в реку Гудзон. Судья Кеннет Карас признал закон штата Нью-Йорк, который запрещал такие действия, неконституционным.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В августе 2023 года в штате приняли законопроект «Спасите Гудзон», целью которого было ужесточить природоохранные нормы и запретить сброс сточных вод с закрытой АЭС. Документ поддержали законодатели и подписала губернатор Кэти Хоукул.

Реклама

Впрочем, Holtec, которая в 2021 году приобрела АЭС после ее окончательного закрытия, обжаловала запрет. Юристы компании настаивали, что Нью-Йорк превысил свои полномочия, ведь регулирование атомной сферы принадлежит исключительно федеральной власти. В компании заявили, что сброс не произойдет немедленно. Суд согласился, подтвердив, что контроль за сбросами осуществляют Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) и Агентство по охране окружающей среды.

Стоит отметить, что очищенную воду тщательно проверяют и отбирают пробы перед ее спуском, а уровень радиоактивности составит лишь небольшую долю от годового лимита в 3 миллибера.

Противники решения считают, что существуют более безопасные альтернативы, например хранение воды в герметичных контейнерах на территории станции. Они отмечают: река Гудзон является источником питьевой воды для более 100 тысяч человек и важной природной и экономической артерией региона.

Напомним, многовековой дуб, который считается историческим сокровищем, переместят на 400 метров, чтобы освободить место для расширения дороги.