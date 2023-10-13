Тысячи людей следят за стулом в заброшенном доме: зачем они это делают (фото)

В городке Нью-Джерси, США, сформировалось верное общество местной знаменитости – стула, свисающего с верхнего этажа заброшенного дома.

Об этом пишет upi.com.

Сообщество в Facebook под названием Chair Watch собрало почти 10 000 подписчиков и предлагает ежедневные обновления о мельчайших движениях ненадежно расположенного сиденья. Пользователи удивляются и восхищаются, как он все еще не упал.

Стул на крыше / Фото: Facebook

К слову, увидеть его воочию приезжают даже туристы.

Стул на крыше / Фото: Facebook

"Однажды он упадет, но к тому времени мы все должны проехать мимо и посмотреть на стул во всей его красоте", — говорится в описании группы. "Почему он до сих пор там? Как долго он может продержаться? Упадет ли он прежде, чем весь дом рухнет? Он прибит к полу? Вещи, которые мы все хотим знать и не хотим знать одновременно, потому что это испортит веселье. Следи за стулом вместе с нами".

Стул на крыше / Фото: Facebook

Члены группы призывают всех, кто совершает паломничество, не трогать дом или стул, чтобы он не упал от внешнего вмешательства.

Напомним, в США фермер вырастил самую большую в мире тыкву, вес которой ошеломляет. На нее мужчина потратил 15 000 долларов.

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