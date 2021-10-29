Тысячи мертвых крабов и омаров гниют на побережье: причины катаклизма непонятны

В лаборатории эксперты будут проверять воду на загрязнение, а ракообразных – на наличие паразитов и болезней.

На пляжах северо-востока Англии местные жители в последнее время наблюдают ужасную картину – тысячи мертвых крабов и омаров выбросило на берег. Специалисты пока не могут назвать причину массовой гибели морских существ.

Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что мертвые морские существа вперемешку с водорослями массово гниют на побережье. Некоторые жители пытаются вернуть крабов, подающих признаки жизни, в воду.

В агентстве по окружающей среде подтвердили, что образцы морских существ и морской воды были взяты для лабораторного анализа. Воду будут проверять на загрязнение, а мертвых ракообразных – на наличие паразитов и болезней.

Профессор Алекс Форд из Института морских наук при Университете Портсмута считает, что причины этого катаклизма могут быть разными — осенние штормы, химическое загрязнение и токсичные водоросли.

Также читайте Подковообразные крабы могут помочь в борьбе с Covid-19: это может навредить вида

Не исключено также, что причиной массовой гибели крабов и омаров стали заболевания, вызванные бактериями, вирусами или паразитами.

Расследование продолжается, но пока нет окончательного объяснения этого загадочного катаклизма.

Напомним, ранее на юге Великобритании сняли выбросы из канализационной трубы, которые поплыли прямо в море.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку