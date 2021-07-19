Тысячи пингвинов сплотились возле станции "Академик Вернадский": фото

Ученые связывают это с потеплением.

Неподалеку украинской полярной станции "Академик Вернадский" собрались тысячи пингвинов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Ученые связывают это с потеплением. Обычно зимой пингвины уплывают чуть севернее украинской станции. Они питаются крилем и требуют открытой воды для охоты, а акваторию вокруг "Вернадского" зимой сковывает лед.

Впрочем, в последние годы климат существенно меняется, а зимы становятся теплее. Например, в течение этого месяца в радиусе 20 км от станции наблюдались большие скопления пингвинов Дженту или Адели — до тысячи особей.

"Участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где расположена станция, сейчас можно найти в течение всей зимы. Поэтому теперь пингвины держатся совсем недалеко от станции и, похоже, не собираются кочевать на север. Вот так последствия изменения климата и потепление можно непосредственно наблюдать в Антарктике благодаря пингвинам ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сразу двое горбатых китов приплыли просто к берегам острова Галиндез, на котором расположена станция "Академик Вернадский", благодаря чему украинские полярники стали свидетелями редкого события. Эти существа — самые многочисленные киты в районе Антарктического полуострова. Их средний вес достигает 30 тонн, а длина 13,5-14,5 метра.

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