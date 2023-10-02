Тысячи пользователей пытаются решить сложную загадку о краже: ответ прост

Загадка о человеке, который ворует деньги из магазина, стала вирусной в Сети и заставила тысячи людей ломать голову, пытаясь ее решить.

Об этом пишет Mirror.

О проблеме поделился в сообщении на X (ранее Twitter) пользователь @NoContextHumans, заявивший, что все еще пытается ее решить. К твиту прикреплено изображение 100-долларовой купюры и листа бумаги. В записке говорится: "Мужчина ворует 100 долларов из кассы магазина. Затем он покупает в этом магазине товаров на 70 долларов, используя 100-долларовую купюру и получает сдачу на 30 долларов. Сколько денег потерял магазин...".

Им следует делать работу над answer… pic.twitter.com/ZMgkMBmGoH — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) 23 сентября 2023

Пост быстро стал вирусным: его просмотрели более 50 миллионов раз, он собрал более 108 000 лайков, а также тысячи ретвитов и ответов. Вопрос кажется довольно простым, но это не помешало людям обсуждать "правильный" ответ в комментариях.

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Первый ответ – самый популярный среди пользователей X и довольно простой: "Магазин потерял 100 долларов. Затем они получили эти 100 долларов. На данный момент магазин потерял 0 долларов. Но потом магазину пришлось вернуть деньги. 30 долларов сдачи. Таким образом магазин точно потерял 30 долларов. Магазин также потерял товаров на 70 долларов. Таким образом, в конце концов магазин потерял 30 долларов наличными + 70 долларов товарами = всего 100 долларов".

Многие согласились: "Любой другой ответ, кроме 100 долларов, очень и очень неправильный". Еще один пользователь написал: "Легко! С чем мужчина вошел в магазин? Ответ – ни с чем. С чем он вышел из магазина? Товаров на 70 долларов и 30 долларов. Как вы, американцы, говорите, посчитайте".

Однако не всех это убедило: «Недостаточно информации. Зависит от стоимости проданных товаров и от того, сообщили ли они об этом своей страховой компании. долларов. Но товар стоимостью 70 долларов на самом деле не стоил магазину 70 долларов. Таким образом они потеряли 30 долларов плюс любую базовую стоимость, которую они имели для товара стоимостью 70 долларов. Добавьте сюда чистую стоимость повышения страховых ставок".

Кто-то другой подумал, что ответ – 200 долларов: "Начальные 100 долларов, 30 долларов сдачи и запасы на 70 долларов = общая сумма 200 долларов". В то время как другой пользователь утверждал, что ответ был 30 долларов, мотивируя это так: "Ответ – 30. Прочтите вопрос. Там написано сколько денег магазин потерял, а не товаров. Они потеряли 100, 100 вернули… даже на этом этапе. Магазин отдает 30 своих денег, так что 30. Там не написано ни о товаре, ни о стоимости товара".

Напомним, невезучий мужчина потерял приз в миллион фунтов стерлингов из-за собственной ошибки. Его судьбу могут повторить еще два человека.

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