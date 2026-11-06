Тысячи тарантулов обнаружили в грязных носках: жуткая находка в аэропорту

Тарантул. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в столице Перу Лиме правоохранители задержали троих иностранцев, которые пытались вывезти в Германию более 3000 тарантулов. Пауков разных видов и возрастов контрабандисты спрятали в грязных носках, распределив их по трем чемоданам. Среди изъятых особей обнаружили даже виды, которые до сих пор не описаны наукой.

Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на информацию перуанских властей и агентство Agence France-Presse.

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Необычную находку таможенники сделали во время планового досмотра багажа. Их внимание привлекли подозрительные движения внутри одного из чемоданов. После проверки выяснилось, что в трёх багажных сумках перевозили тысячи живых пауков, спрятанных в грязных носках.

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По данным перуанских властей, задержанными оказались двое граждан Германии и один гражданин Польши, которые планировали вылететь в Германию. Все трое были арестованы. Теперь им грозит уголовное преследование за незаконный вывоз представителей дикой фауны. Дело передано в ведение специализированной экологической прокуратуры Перу.

Представительница Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу (SERFOR) Кора Суарес сообщила, что среди изъятых животных были пауки на разных стадиях развития — от яиц и детенышей до взрослых особей. Контрабандисты, по её словам, подобрали различные виды, часть которых до сих пор не имеет научного описания.

Тарантулы были вывезены из нескольких регионов Перу, в частности из Хунина, Лорето, Кахамарки, Куско и Ла-Либертад. В ходе предварительной идентификации специалисты установили наличие вида Thrixopelma lagunas и пауков из рода Pamphobeteus. Кроме того, среди изъятых особей были представители ещё не описанных наукой видов из родов Antikuna и Avicularia.

По информации Gizmodo, один из задержанных является известным исследователем тарантулов. Следствие предполагает, что пауков могли вывозить для частных коллекций, научных исследований или продажи представителям зооиндустрии.

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По словам Коры Суарес, стоимость одного такого тарантула на европейском рынке может достигать 560 долларов. Таким образом, если бы контрабандистам удалось доставить всю партию к месту назначения, её потенциальная стоимость могла бы превысить 1,6 млн долларов.

В настоящее время изъятых пауков исследуют специалисты. По завершении идентификации их планируется перевезти в специализированный авторизованный центр разведения.

В SERFOR подчеркнули, что продолжат борьбу с незаконной торговлей дикими животными, наносящей ущерб биоразнообразию Перу. Власти также призвали граждан не покупать животных, происхождение которых может быть связано с контрабандой.

Напомним, ранее пограничники Кении обнаружили более 2000 садовых муравьев-маток, спрятанных в пробирках и рулонах салфеток в багаже гражданина Китая. Мужчину арестовали в аэропорту за контрабанду. Следствие считает его одним из лидеров международной сети, поставляющей экзотических насекомых в Азию и Европу.

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