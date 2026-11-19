Тюлень / © Национальный антарктический научный центр

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Украинские полярники засняли необычное поведение тюленя-крылея вблизи антарктической станции «Академик Вернадский». Животное перевернулось на спину и начало качаться в снегу, словно делало «снежного ангела».

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

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«Сделал „снежного ангела“ и отправился отдыхать к родственникам. Такое интересное видео недавно сняли наши полярники недалеко от станции „Академик Вернадский“», — отметили в центре.

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Исследователям удалось запечатлеть забавные кадры во время прилива в одной из бухт острова Галиндез, где расположена украинская станция.

Как пояснил биолог 31-й экспедиции Кирилл Сулима, такое поведение вполне характерно для крилеидов. Переворачиваясь на спину и двигаясь по снегу, эти животные чешутся.

После своеобразной снежной процедуры тюлень пополз к другим крилеидам, отдыхавшим неподалеку. Он присоединился к группе и уютно устроился рядом с ними на льдине.

В научном центре отметили, что жизнь тюленей-крилеидов неразрывно связана с антарктическим льдом. Именно на нём они отдыхают, рожают детёнышей и выкармливают их.

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Кроме того, эти животные нередко путешествуют по Антарктике на плавучих льдинах. Такой способ передвижения удобен для них, ведь на лёд легко выбраться, а рядом всегда есть вода, где можно найти пищу.

Во время таких перелетов крылатых можно встретить как поодиноко, так и в больших группах, насчитывающих десятки или даже сотни особей.

Что известно о тюленях-крылеедах

Тюлень-крылед (Lobodon carcinophaga), также известный как тюлень-крабоед, — один из самых многочисленных видов тюленей в мире. Эти животные обитают вокруг Антарктиды, преимущественно в зоне плавучего пакового льда.

Взрослые особи в среднем достигают 2,3 метра в длину и весят около 200 килограммов. У них относительно стройное тело, удлиненная морда и коричневая или серебристая шерсть.

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Несмотря на своё название, тюлени-крабоеды не питаются крабами. Более 90% их рациона составляет антарктический криль. Благодаря особому строению зубов эти животные могут отфильтровывать мелких ракообразных из воды.

Крылеиды могут собираться в большие группы. На льду наблюдались скопления до тысячи особей, а в воде — до нескольких сотен. При этом взрослые тюлени чаще держатся поодиночке или группами до трёх особей.

Естественными врагами крилеидов являются морские леопарды и косатки. Морские леопарды в основном охотятся на молодых тюленей, из-за чего на теле многих животных остаются характерные шрамы.

Напомним, ранее в Национальном антарктическом научном центре сообщали, что в Антарктиде начался сезон откладки яиц у пингвинов. Возле станции «Академик Вернадский» уже обнаружили первые кладки, а ученые ожидают, что их количество достигнет нескольких тысяч.

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