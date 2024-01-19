У 20-летней женщины голос 5-летнего ребенка: "Никто не воспринимает всерьез и не обслуживает в баре"

Женщина рассказала, что, несмотря на то, что ей 20 лет, ее часто воспринимают за 10-летнего ребенка из-за голоса.

Эбони Мэй, занимающаяся тортами, объяснила, что люди никогда не воспринимают ее всерьез, и ей часто отказывают в обслуживании в барах, даже если она хочет купить лимонад.

В социальных сетях женщина рассказала, в какие неудобные ситуации она попала из-за своей молодой внешности и детского голоса. Кроме того, она поделилась, что люди даже обвинили ее в подделке голоса.

В одном из видеороликов, опубликованных в TikTok, Эбони ответила на комментарий, в котором говорилось: "Вам следует стараться не быть похожей на 12-летнего ребенка".

Затем Эбони похлопала в ответ и объяснил: "Хорошо, я собираюсь затронуть этот вопрос один раз и никогда больше. Да, это мой настоящий голос. Я осознаю, что кажусь намного младше, чем есть на самом деле. Некоторые люди буквально думают, что я озвучиваю TikTok. Они такие: "Почему ты говоришь, как пятилетний ребенок?". Я не могу изменить свой голос. Я не осознавала, что мой голос настолько иной, пока у меня не появился учитель, который сказал: "Почему ты так говоришь?". Я была очень озадачена. С тех пор, как я завела эту учетную запись, я постоянно получаю кучу комментариев: "Почему ты так говоришь?". Мне всегда говорили, что я выгляжу моложе вид и звучу моложе, поэтому я к этому привыкла".

В другом видео Эбони рассказала обо всем, что люди говорили ей из-за ее молодой внешности и голоса.

Она поделилась: "Я собираюсь рассказать вам кое-что, что люди говорили мне как человеку, который выглядит моложе, чем есть на самом деле. Во-первых, когда я работала в розничной торговле, кто-то буквально сказал мне: "Боже мой, ты такая милая, я просто хочу отвезти тебя домой". Мне тогда было пятнадцать. А еще я вчера вечером была в клубе, танцевала со своим братом, и женщина продолжала смотреть на меня. А потом она подошла и спросила: "Ты достаточно взрослая, чтобы быть здесь?!". Дальше я училась в восьмом классе школы, и у нас появилась новая девочка. Люди в моем классе убедили новенькую, что я была на самом деле из 5-го класса, но я была очень умная, поэтому мне разрешили учиться в их классе. И она верила в это целый год".

Мало того, Эбони также рассказала о неудобной ситуации в баре, о времени, когда она работала в магазине тканей, и о том, как люди всегда думают, что она продает торты своей мамы, хотя на самом деле у нее есть собственный бизнес по производству тортов.

Она добавила: "Потом я была в баре и покупала своим друзьям лимонад, потому что они были несовершеннолетними. Я покупала три лимонада. Бармен буквально обошел бар, положил мне руку на плечо и сказал: "Мне очень жаль, но тебе придется попросить маму вернуться и принести это для тебя". Я также работала в магазине тканей и обслуживала кого-то, а она объясняла, что шила платье для своего восьмилетнего ребенка. Она не посмотрела размеры и говорит: "Наверное, она будет такого же размера, как и ты". Мне, кстати, было 16. Поэтому она буквально обошла стойку и начала меня измерять. Я также имею бизнес по производству тортов, и иногда я захожу на рынок, это случалось со мной несколько раз. И старшая мама или покупатель подходили ко мне и говорили: "Ой, это твоя мама сделала? Вы делаете такую отличную работу, продавая их".

Позже она подтвердила: "Мое удостоверение личности – моя самая большая гибкость".

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Но пользователи социальных сетей стремились поддержать Эбони и в комментариях делились своими словами любви и поддержки.

О, они настоящие ненавистники. Вы прекрасны, и не слушайте их

Люди всегда так грубы с тобой, а ты такая милая

Вам не нужно объясняться. Вы один из самых искренних людей в этом приложении. Мы любим вас, несмотря ни на что

Однако не все были такими добрыми, и многие прокомментировали молодую внешность Эбони: "Ты выглядишь, будто тебе 13", "Ты выглядишь на 10".

Напомним, блогер-миллионник, сделавший операцию по удлинению ног, пожаловался, что теперь не может спать и ходить. Он вырос со 177 см до 183 см.

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