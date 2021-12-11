У 21-летней девушки на 32 неделе беременности живот почти плоский: почему так произошло

У 21-летней девушки на 32 неделе беременности живот почти плоский: почему так произошло

Девушка рассказала, что люди часто не верят в то, что она беременна.

В Великобритании обитает женщина, у которой на 32 неделе беременности живот практически плоский. Из-за этого ее обвиняют в том, что она морит себя голодом или даже лжет о беременности.

Об этом пишет thesun.co.uk

21-летняя Брук Барклай живет в Эдинбурге. Она на 32 неделе беременности и ждет уже второго своего ребенка. Однако к 16 неделе беременности ее живот был полностью плоским, а на 32 неделе беременности он едва заметен, что не типично на таком сроке.

Женщина рассказывает, что люди не верят в ее беременность и часто обвиняют в том, что она голодает или просто лжет.

Брук объяснила, что причина того, что ее живот меньше состоит в наклоне матки. Ее матка изгибается назад, а не вперед.

thesun.co.uk

"Причина того, что у меня маленькое пузо, в том, что у меня погиб матки. Я знала об этом во время последней беременности, и это никак не влияет на ребенка", – объяснила женщина.

Брук также добавила, что медики рассказали ей, что из-за такой особенности часто женщины не знают о своей беременности вплоть до родов.

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